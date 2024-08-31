Женская сборная Украины проиграла Польше в стартовом матче Евролиги-2024

Женская сборная Украины по пляжному футболу стартовала на этапе Евролиги-2024 в португальском городе Назаре.

В своем стартовом поединке на престижном турнире подопечные Юрия Клименко встретились со сборной Польши. В первом периоде соперницы сумели открыть счет. На 7-й минуте Дагмар Сушкевич расписалась в воротах украинок.

Во втором периоде на 16-й минуте Дагмара Швит удвоила преимущество польской команды. Однако через две минуты украинки усилиями Александры Скибиной смогли сократить отставание - 1:2.

В заключительном периоде точку во встрече поставила Юстина Матусяк. 1:3 – поражение украинской команды.

Следующий матч на турнире женская сборная Украины сыграет 31 августа с Португалией. Согласно набранным на этом этапе очкам сборные сформируют группы на Суперфинал Евролиги-2024 в итальянском Альгеро, который состоится 10–15 сентября.

Евролига-2024 по пляжному футболу

Женщины. Группа А. 1-й тур

30.08.2024. Назаре (Португалия)

Польша – Украина – 3:1

Голы: Сушкевич, 7, Швит, 16, Матусяк, 28 – Скибина, 18.

Польша: Паласиос, Банашкевич, Шпера, Коноброд, Сушкевич, Слова, Швит, Цикман, Беднарска, Матусяк, Судик, Квятковска.

Украина: Терех, Кулик, Костюк, Воловенко, Клипаченко, Дубицкая, Выпасняк, Скибина, Юрасова, Дячук, Солдатенко, Бенедик.

Предупреждение: Скибина, 21.

18:45. Англия – Португалия

Группы женской Евролиги-2024 по пляжному футболу

Группа А: Португалия, Польша, Украина , Англия.

, Англия. Группа В: Испания, Чехия, Нидерланды, Швейцария.

Календарь матчей женской сборной Украины в Евролиге-2024