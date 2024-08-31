Женская сборная Украины проиграла Польше в стартовом матче Евролиги-2024
Матч закончился победой сборной Польши со счетом 3:1
Женская сборная Украины по пляжному футболу стартовала на этапе Евролиги-2024 в португальском городе Назаре.
В своем стартовом поединке на престижном турнире подопечные Юрия Клименко встретились со сборной Польши. В первом периоде соперницы сумели открыть счет. На 7-й минуте Дагмар Сушкевич расписалась в воротах украинок.
Во втором периоде на 16-й минуте Дагмара Швит удвоила преимущество польской команды. Однако через две минуты украинки усилиями Александры Скибиной смогли сократить отставание - 1:2.
В заключительном периоде точку во встрече поставила Юстина Матусяк. 1:3 – поражение украинской команды.
Следующий матч на турнире женская сборная Украины сыграет 31 августа с Португалией. Согласно набранным на этом этапе очкам сборные сформируют группы на Суперфинал Евролиги-2024 в итальянском Альгеро, который состоится 10–15 сентября.
Евролига-2024 по пляжному футболу
Женщины. Группа А. 1-й тур
30.08.2024. Назаре (Португалия)
Польша – Украина – 3:1
Голы: Сушкевич, 7, Швит, 16, Матусяк, 28 – Скибина, 18.
Польша: Паласиос, Банашкевич, Шпера, Коноброд, Сушкевич, Слова, Швит, Цикман, Беднарска, Матусяк, Судик, Квятковска.
Украина: Терех, Кулик, Костюк, Воловенко, Клипаченко, Дубицкая, Выпасняк, Скибина, Юрасова, Дячук, Солдатенко, Бенедик.
Предупреждение: Скибина, 21.
18:45. Англия – Португалия
Группы женской Евролиги-2024 по пляжному футболу
- Группа А: Португалия, Польша, Украина, Англия.
- Группа В: Испания, Чехия, Нидерланды, Швейцария.
Календарь матчей женской сборной Украины в Евролиге-2024
- 31.08. 18:45. Украина – Португалия
- 01.09. 14:45. Англия – Украина
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