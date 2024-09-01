Женская сборная Украины завершила этап Евролиги победой над командой Англии
Украинская команда выиграла заключительный матч со счетом 4:1
Женская сборная Украины по пляжному футболу провела третий и заключительный поединок на этапе Евролиги-2024 в португальском городе Назаре.
В стартовом матче на престижном турнире подопечные Юрия Клименко уступили сборной Польши (1:3), а во втором – в серии пенальти обыграли Португалию (1:1, пен. 4:2). Завершали соревнования украинки поединком против Англии.
Первый период украинские девушки провели отлично, забив англичанкам три сухих мяча. Дублем отличилась Анастасия Терех, еще один гол на счету Юлии Костюк (3:0).
Во второй 12-минутке Анастасия Клипаченко доказала преимущество сине-желтых до четырех мячей, и только после этого англичане сумели немного сократить отставание.
В заключительном периоде голов не было, и украинки одержали победу со счетом 4:1. После победы сборной Португалии над Польшей (3:1) выяснилось, что украинская команда заняла третье место в группе А.
Суперфинал Евролиги-2024 пройдет в итальянском Альгеро 10–15 сентября.
Пляжный футбол. Евролига-2024. Женщины
Группа А. 3-й тур, 1 сентября 2024 года
Украина – Англия – 4:1
Голы: Терех, 2, 10, Костюк, 4, Клипаченко, 13 – Фишер, 20.
Украина: Терех, Кулик, Костюк, Воловенко, Клипаченко, Дубицкая, Выпасняк, Скибина, Юрасова, Дячук, Солдатенко, Бенедик.
Англия: Паркер, Тревис, Беррон-Кларк, Мартин, Д. Пови, Катриона, А. Пови, Элуаз, Фишер, Эванс.
Предупреждение: Беррон-Кларк, 1.
Португалия – Польша – 3:1
Итоговая турнирная таблица
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