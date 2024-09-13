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Пляжный футбол
13 сентября 2024, 18:11 | Обновлено 13 сентября 2024, 18:35
518
0

ФОТО. Сборная Украины по пляжному футболу вышла на игру в черных повязках

Брат Светланы Воловенко погиб в боях с рашистскими захватчиками

13 сентября 2024, 18:11 | Обновлено 13 сентября 2024, 18:35
518
0
ФОТО. Сборная Украины по пляжному футболу вышла на игру в черных повязках
АФУ. Снежана Воловенко

У боях із російськими загарбниками загинув брат футболістки збірної України з пляжного футболу Сніжани Воловенко.

В родині української футболістки сталося горе. Захищаючи Україну, загинув Олександр, брат спортсменки, яка виступає у футзалі та пляжному футболі.

На матч групового раунду Суперфіналу Євроліги-2024 проти Чехії збірна України вийшла в чорних пов'язках, розпочалася гра із хвилини мовчання.

УАФ та АФУ висловили щирі співчуття Сніжані та її родині. Вічна слава Герою, який віддав своє життя за свободу й незалежність України!

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пляжный футбол смерть российско-украинская война потери в войне футзал фото минута молчания
Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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