ФОТО. Сборная Украины по пляжному футболу вышла на игру в черных повязках
Брат Светланы Воловенко погиб в боях с рашистскими захватчиками
У боях із російськими загарбниками загинув брат футболістки збірної України з пляжного футболу Сніжани Воловенко.
В родині української футболістки сталося горе. Захищаючи Україну, загинув Олександр, брат спортсменки, яка виступає у футзалі та пляжному футболі.
На матч групового раунду Суперфіналу Євроліги-2024 проти Чехії збірна України вийшла в чорних пов'язках, розпочалася гра із хвилини мовчання.
УАФ та АФУ висловили щирі співчуття Сніжані та її родині. Вічна слава Герою, який віддав своє життя за свободу й незалежність України!
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