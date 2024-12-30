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  4. Челси зимой продаст сразу пятерых игроков. Попал ли в список Мудрик?
Англия
30 декабря 2024, 19:22 |
1521
2

Челси зимой продаст сразу пятерых игроков. Попал ли в список Мудрик?

В Лондоне запланировали кадровую чистку

30 декабря 2024, 19:22 |
1521
2
Челси зимой продаст сразу пятерых игроков. Попал ли в список Мудрик?
ФК Челси

Руководство лондонского «Челси» запланировало большую кадровую чистку в январское трансферное окно 2025 года.

По информации английских СМИ, лондонский клуб зимой планирует продать англичан Бена Чилвелла, Карни Чуквуемека, Алекса Матоса, Харви Вейла и итальянского хавбека Чезару Казадеи.

Об украинском футболисте Михаиле Мудрике пока не упоминается, хотя ранее сообщалось, что «Челси» хочет обменять Мудрика и еще двух игроков на суперфорварда.

Лондонский клуб сейчас занимает четвертую строчку в АПЛ, имея в активе 35 очков.

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Бен Чилуэлл Карни Чуквуэмека Чезаре Казадеи Михаил Мудрик трансферы АПЛ трансферы Челси
Дмитро Олійник Источник: X (Twitter)
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Комментарии 2
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Boodya
Мені цікаво подивитись на того, хто купить чи обміняє Мудрика, якщо того забанять. (А мені здається, його забанять)
Тому до чого в цій новині Мудрик, я не знаю
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VovanSidorovi4
Челси можно безболезненно человек 20 выставлять на трансфер
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0
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