Челси зимой продаст сразу пятерых игроков. Попал ли в список Мудрик?

Руководство лондонского «Челси» запланировало большую кадровую чистку в январское трансферное окно 2025 года.

По информации английских СМИ, лондонский клуб зимой планирует продать англичан Бена Чилвелла, Карни Чуквуемека, Алекса Матоса, Харви Вейла и итальянского хавбека Чезару Казадеи.

Об украинском футболисте Михаиле Мудрике пока не упоминается, хотя ранее сообщалось, что «Челси» хочет обменять Мудрика и еще двух игроков на суперфорварда.

Лондонский клуб сейчас занимает четвертую строчку в АПЛ, имея в активе 35 очков.