Челси зимой продаст сразу пятерых игроков. Попал ли в список Мудрик?
В Лондоне запланировали кадровую чистку
Руководство лондонского «Челси» запланировало большую кадровую чистку в январское трансферное окно 2025 года.
По информации английских СМИ, лондонский клуб зимой планирует продать англичан Бена Чилвелла, Карни Чуквуемека, Алекса Матоса, Харви Вейла и итальянского хавбека Чезару Казадеи.
Об украинском футболисте Михаиле Мудрике пока не упоминается, хотя ранее сообщалось, что «Челси» хочет обменять Мудрика и еще двух игроков на суперфорварда.
Лондонский клуб сейчас занимает четвертую строчку в АПЛ, имея в активе 35 очков.
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