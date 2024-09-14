Разгром белорусов. Определены финалисты Евролиги-2024 по пляжному футболу
Женская сборная Украины будет играть за 5–6 места с командой Чехии
Близится к финишу Суперфинал Евролиги-2024 по пляжному футболу, который проходит в итальянском городе Альгеро.
В мужском турнире в финале сыграют Италия и Португалия. В полуфиналах Португалия разгромила беларусь (7:3), а Италия вырвала победу у Испании в овертайме (4:3 д.в.)
Полуфиналы женского турнира принесли такие результаты: Испания – Португалия – 3:4, Италия – Польша – 0:3. Теперь в финале 15 сентября сыграют Португалия и Польша, а бронзу разыграют Испания и Италия.
Женская сборная Украины под руководством Юрия Клименко после трех поражений обыграла сборную Швейцарии (5:3) и будет играть за 5–6 места с командой Чехии, которая разгромила Англию (9:2).
Евролига-2024. Суперфинал. Женщины
Альгеро (Италия), 10–15.09.2024
1/2 финала, 14 сентября
- Испания – Португалия – 3:4
- Италия – Польша – 0:3
За 5–8 места, 14 сентября
- Швейцария – Украина – 3:5
- Чехия – Англия – 9:2
Матч за 7-е место, 15 сентября
- Швейцария – Англия
Матч за 5-е место, 15 сентября
- Украина – Чехия
Матч за 3-е место, 15 сентября
- Испания – Италия
Финал, 15 сентября
- Португалия – Польша
Матчи 14 сентября
Евролига-2024. Суперфинал. Мужчины
1/2 финала, 14 сентября
- Испания – Италия – 3:4 (д.в.)
- беларусь – Португалия – 3:7
Матч за 7-е место, 15 сентября
- Польша – Эстония
Матч за 5-е место, 15 сентября
- Швейцария – Чехия
Матч за 3-е место, 15 сентября
- Испания – беларусь
Финал, 15 сентября
- Италия – Португалия
Сетка плей-офф
Матчи 14 сентября
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