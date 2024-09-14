Разгром белорусов. Определены финалисты Евролиги-2024 по пляжному футболу

Близится к финишу Суперфинал Евролиги-2024 по пляжному футболу, который проходит в итальянском городе Альгеро.

В мужском турнире в финале сыграют Италия и Португалия. В полуфиналах Португалия разгромила беларусь (7:3), а Италия вырвала победу у Испании в овертайме (4:3 д.в.)

Полуфиналы женского турнира принесли такие результаты: Испания – Португалия – 3:4, Италия – Польша – 0:3. Теперь в финале 15 сентября сыграют Португалия и Польша, а бронзу разыграют Испания и Италия.

Женская сборная Украины под руководством Юрия Клименко после трех поражений обыграла сборную Швейцарии (5:3) и будет играть за 5–6 места с командой Чехии, которая разгромила Англию (9:2).

Евролига-2024. Суперфинал. Женщины

Альгеро (Италия), 10–15.09.2024

1/2 финала, 14 сентября

Испания – Португалия – 3:4

– 3:4 Италия – Польша – 0:3

За 5–8 места, 14 сентября

Швейцария – Украина – 3:5

– 3:5 Чехия – Англия – 9:2

Матч за 7-е место, 15 сентября

Швейцария – Англия

Матч за 5-е место, 15 сентября

Украина – Чехия

Матч за 3-е место, 15 сентября

Испания – Италия

Финал, 15 сентября

Португалия – Польша

Матчи 14 сентября

Евролига-2024. Суперфинал. Мужчины

1/2 финала, 14 сентября

Испания – Италия – 3:4 (д.в.)

– 3:4 (д.в.) беларусь – Португалия – 3:7

Матч за 7-е место, 15 сентября

Польша – Эстония

Матч за 5-е место, 15 сентября

Швейцария – Чехия

Матч за 3-е место, 15 сентября

Испания – беларусь

Финал, 15 сентября

Италия – Португалия

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Матчи 14 сентября