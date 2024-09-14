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  4. Разгром белорусов. Определены финалисты Евролиги-2024 по пляжному футболу
Пляжный футбол
14 сентября 2024, 21:07 | Обновлено 14 сентября 2024, 21:13
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Разгром белорусов. Определены финалисты Евролиги-2024 по пляжному футболу

Женская сборная Украины будет играть за 5–6 места с командой Чехии

14 сентября 2024, 21:07 | Обновлено 14 сентября 2024, 21:13
60
0
Разгром белорусов. Определены финалисты Евролиги-2024 по пляжному футболу
BSWW

Близится к финишу Суперфинал Евролиги-2024 по пляжному футболу, который проходит в итальянском городе Альгеро.

В мужском турнире в финале сыграют Италия и Португалия. В полуфиналах Португалия разгромила беларусь (7:3), а Италия вырвала победу у Испании в овертайме (4:3 д.в.)

Полуфиналы женского турнира принесли такие результаты: Испания – Португалия – 3:4, Италия – Польша – 0:3. Теперь в финале 15 сентября сыграют Португалия и Польша, а бронзу разыграют Испания и Италия.

Женская сборная Украины под руководством Юрия Клименко после трех поражений обыграла сборную Швейцарии (5:3) и будет играть за 5–6 места с командой Чехии, которая разгромила Англию (9:2).

Евролига-2024. Суперфинал. Женщины

Альгеро (Италия), 10–15.09.2024

1/2 финала, 14 сентября

  • Испания – Португалия – 3:4
  • Италия – Польша – 0:3

За 5–8 места, 14 сентября

  • Швейцария – Украина – 3:5
  • Чехия – Англия – 9:2

Матч за 7-е место, 15 сентября

  • Швейцария – Англия

Матч за 5-е место, 15 сентября

  • Украина – Чехия

Матч за 3-е место, 15 сентября

  • Испания – Италия

Финал, 15 сентября

  • Португалия – Польша

Матчи 14 сентября

Евролига-2024. Суперфинал. Мужчины

1/2 финала, 14 сентября

  • Испания – Италия – 3:4 (д.в.)
  • беларусь – Португалия – 3:7

Матч за 7-е место, 15 сентября

  • Польша – Эстония

Матч за 5-е место, 15 сентября

  • Швейцария – Чехия

Матч за 3-е место, 15 сентября

  • Испания – беларусь

Финал, 15 сентября

  • Италия – Португалия

Сетка плей-офф

Матчи 14 сентября

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Пляжний футбол. Женская сборная обыграла Швейцарию и поборется за 5–6 места
пляжный футбол Евролига по пляжному футболу статистические расклады
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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