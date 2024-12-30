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НБА
30 декабря 2024, 19:18 | Обновлено 30 декабря 2024, 19:22
234
1

ВИДЕО. На игре Майами – Хьюстон произошла масштабная драка

Арбитрам пришлось удалять нескольких участников игры

30 декабря 2024, 19:18 | Обновлено 30 декабря 2024, 19:22
234
1
ВИДЕО. На игре Майами – Хьюстон произошла масштабная драка
Getty Images/Global Images Ukraine

В ночь с 29 на 30 декабря состоялась встреча между «Майами» и «Хьюстоном».

На последней минуте матча игрок «Хьюстона» Амен Томпсон повалил на паркет защитника «Майами» Тайлера Хирро.

После этого обе команды выбежали на площадку, и началась потасовка.

После того как конфликт был урегулирован, арбитры вынуждены были удалить четырех участников матча. С площадки были удалены Томпсон и Хирро. Также досрочно игру завершили главный тренер «Хьюстона» Име Удока и его помощник Бен Салливан.

Кроме того, был удален игрок «Хьюстона» Джейлен Грин.

«Майами» в итоге выиграли матч со счетом 104:100, а Тайлер Хирро стал самым результативным игроком встречи.

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НБА Майами Хит Хьюстон Рокетс драка Тайлер Хирро
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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Виктор Попов
І де там "масштабна бійка"? 
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