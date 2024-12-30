ВИДЕО. На игре Майами – Хьюстон произошла масштабная драка
Арбитрам пришлось удалять нескольких участников игры
В ночь с 29 на 30 декабря состоялась встреча между «Майами» и «Хьюстоном».
На последней минуте матча игрок «Хьюстона» Амен Томпсон повалил на паркет защитника «Майами» Тайлера Хирро.
После этого обе команды выбежали на площадку, и началась потасовка.
После того как конфликт был урегулирован, арбитры вынуждены были удалить четырех участников матча. С площадки были удалены Томпсон и Хирро. Также досрочно игру завершили главный тренер «Хьюстона» Име Удока и его помощник Бен Салливан.
Кроме того, был удален игрок «Хьюстона» Джейлен Грин.
«Майами» в итоге выиграли матч со счетом 104:100, а Тайлер Хирро стал самым результативным игроком встречи.
Amen Thompson and Tyler Herro fight 👀 pic.twitter.com/VGp1KBXzJH— NBACentral (@TheDunkCentral) December 30, 2024
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