ВИДЕО. На игре Майами – Хьюстон произошла масштабная драка

В ночь с 29 на 30 декабря состоялась встреча между «Майами» и «Хьюстоном».

На последней минуте матча игрок «Хьюстона» Амен Томпсон повалил на паркет защитника «Майами» Тайлера Хирро.

После этого обе команды выбежали на площадку, и началась потасовка.

После того как конфликт был урегулирован, арбитры вынуждены были удалить четырех участников матча. С площадки были удалены Томпсон и Хирро. Также досрочно игру завершили главный тренер «Хьюстона» Име Удока и его помощник Бен Салливан.

Кроме того, был удален игрок «Хьюстона» Джейлен Грин.

«Майами» в итоге выиграли матч со счетом 104:100, а Тайлер Хирро стал самым результативным игроком встречи.