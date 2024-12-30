Наказан за драку с болельщиками. Луческу отстранили от футбола на 4 месяца
Наставник греческого ПАОКа был наказан дисциплинарным комитетом
Дисциплинарный орган греческой Суперлиги дисквалифицировал главного тренера ПАОКа Развана Луческу на четыре месяца.
Издание SDNA сообщает, что специалисту запретили присутствовать на скамейке запасных из-за конфликта с болельщиками. Инцидент случился после матча 1/4 финала Кубка Греции против АЭКа (0:1), когда Разван и его помощники напали на болельщиков соперника на паркове «ОПАП-Арена».
Также дисциплинарный комитет отстранил помощников Луческу – Пантелиса Константинидиса, Гиоргоса Цонакаса, Гиоргоса Теодоридиса и физиотерапевта Танасиса Капуласа. ПАОК был оштрафован на 30 тысяч евро.
Подопечные Развана Луческу занимают второе место в чемпионате Греции – в активе клуба 33 балла. Отставание от лидера – «Олимпиакоса» – составляет одно очко.
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