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  4. Наказан за драку с болельщиками. Луческу отстранили от футбола на 4 месяца
Греция
30 декабря 2024, 19:09 |
572
0

Наказан за драку с болельщиками. Луческу отстранили от футбола на 4 месяца

Наставник греческого ПАОКа был наказан дисциплинарным комитетом

30 декабря 2024, 19:09 |
572
0
Наказан за драку с болельщиками. Луческу отстранили от футбола на 4 месяца
Getty Images/Global Images Ukraine. Разван Луческу

Дисциплинарный орган греческой Суперлиги дисквалифицировал главного тренера ПАОКа Развана Луческу на четыре месяца.

Издание SDNA сообщает, что специалисту запретили присутствовать на скамейке запасных из-за конфликта с болельщиками. Инцидент случился после матча 1/4 финала Кубка Греции против АЭКа (0:1), когда Разван и его помощники напали на болельщиков соперника на паркове «ОПАП-Арена».

Также дисциплинарный комитет отстранил помощников Луческу – Пантелиса Константинидиса, Гиоргоса Цонакаса, Гиоргоса Теодоридиса и физиотерапевта Танасиса Капуласа. ПАОК был оштрафован на 30 тысяч евро.

Подопечные Развана Луческу занимают второе место в чемпионате Греции – в активе клуба 33 балла. Отставание от лидера – «Олимпиакоса» – составляет одно очко.

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чемпионат Греции по футболу ПАОК Разван Луческу дисквалификация
Микола Титюк Источник: SDNA
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