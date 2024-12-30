Наказан за драку с болельщиками. Луческу отстранили от футбола на 4 месяца

Дисциплинарный орган греческой Суперлиги дисквалифицировал главного тренера ПАОКа Развана Луческу на четыре месяца.

Издание SDNA сообщает, что специалисту запретили присутствовать на скамейке запасных из-за конфликта с болельщиками. Инцидент случился после матча 1/4 финала Кубка Греции против АЭКа (0:1), когда Разван и его помощники напали на болельщиков соперника на паркове «ОПАП-Арена».

Также дисциплинарный комитет отстранил помощников Луческу – Пантелиса Константинидиса, Гиоргоса Цонакаса, Гиоргоса Теодоридиса и физиотерапевта Танасиса Капуласа. ПАОК был оштрафован на 30 тысяч евро.

Подопечные Развана Луческу занимают второе место в чемпионате Греции – в активе клуба 33 балла. Отставание от лидера – «Олимпиакоса» – составляет одно очко.