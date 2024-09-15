Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ПЕДРИ: «Мы знали, что игра будет напряженной, но начали хорошо»
Испания
15 сентября 2024, 19:45 |
97
0

ПЕДРИ: «Мы знали, что игра будет напряженной, но начали хорошо»

Полузащитник Барселоны поделился своими впечатлениями от матча

15 сентября 2024, 19:45 |
97
0
ПЕДРИ: «Мы знали, что игра будет напряженной, но начали хорошо»
Getty Images/Global Images Ukraine. Педри

15 сентября состоялся матч 5-го тура Ла Лиги между «Жироной» и «Барселоной» – 1:4. Испанский полузащитник каталонцев Педри поделился впечатлениями от игры:

«Мы очень счастливы. Мы знали, что игра будет напряженной, но начали хорошо. Флик всегда говорит нам, как важно выигрывать первые игры в лиге. Лишь получив большое преимущество в очках на старте, можно выиграть лигу».

Педри провел на поле 69 минут, после чего был заменен. На 64-й минуте испанский хавбек получил передачу в штрафной от Марка Касадо, и забил гол, отправив мяч в левый угол ворот.

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 21-летнего полузащитника в 80 миллионов евро.

В сезоне 2023/24 Педри провел за «Барселону» в Ла Лиге 24 матча, в которых забил 4 гола и отдал 2 голевых передачи.

По теме:
Жирона – Барселона – 1:4. Дубль Ямала, 69 минут Цыганкова. Видео голов
Сладкая месть в дерби. Барселона отгрузила 4 гола Жироне с Цыганковым
ВИДЕО. Игрок Жироны забил в ворота Барселоны и вошел в историю Ла Лиги
Педри Барселона Жирона Жирона - Барселона
Іван Распутін Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Известна сумма призовых Дорощука за 2-е место в финале Бриллиантовой лиги
Другие виды | 15 сентября 2024, 00:12 1
Известна сумма призовых Дорощука за 2-е место в финале Бриллиантовой лиги
Известна сумма призовых Дорощука за 2-е место в финале Бриллиантовой лиги

Олег получил чек в 12 тысяч долларов, Фельфнер за 6-ю позицию заработал $2000

ФОТО. Куртуа получил травму в матче Реала, но Анчелотти не выпустил Лунина
Футбол | 14 сентября 2024, 23:15 8
ФОТО. Куртуа получил травму в матче Реала, но Анчелотти не выпустил Лунина
ФОТО. Куртуа получил травму в матче Реала, но Анчелотти не выпустил Лунина

Видимо, с Тибо все в порядке, королевский клуб начал второй тайм против Реала Сосьедад

Лондонское дерби. Арсенал без Зинченко минимально одолел Тоттенхэм
Футбол | 15.09.2024, 18:10
Лондонское дерби. Арсенал без Зинченко минимально одолел Тоттенхэм
Лондонское дерби. Арсенал без Зинченко минимально одолел Тоттенхэм
Битва Дорощука и Тамбери. Состоялся финал Бриллиантовой лиги
Другие виды | 14.09.2024, 22:32
Битва Дорощука и Тамбери. Состоялся финал Бриллиантовой лиги
Битва Дорощука и Тамбери. Состоялся финал Бриллиантовой лиги
Позднее спасение от Дженоа. Первый гол Довбика не принес Роме 3 очка
Футбол | 15.09.2024, 15:35
Позднее спасение от Дженоа. Первый гол Довбика не принес Роме 3 очка
Позднее спасение от Дженоа. Первый гол Довбика не принес Роме 3 очка
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Василий КОБИН: «Некоторые игроки уже начали искать себе другую команду»
Василий КОБИН: «Некоторые игроки уже начали искать себе другую команду»
15.09.2024, 02:20 1
Футбол
ВИДЕО. Довбик забил дебютный гол за Рому
ВИДЕО. Довбик забил дебютный гол за Рому
15.09.2024, 14:18 20
Футбол
Брэдли назвал самого мастеровитого боксера в истории. Он – чемпион мира
Брэдли назвал самого мастеровитого боксера в истории. Он – чемпион мира
14.09.2024, 02:15 1
Бокс
Определены пары плей-офф Суперфинала Евролиги по пляжному футболу
Определены пары плей-офф Суперфинала Евролиги по пляжному футболу
13.09.2024, 20:47
Футбол
Леннокс Льюис назвал самого универсального бойца в современном боксе
Леннокс Льюис назвал самого универсального бойца в современном боксе
14.09.2024, 08:05 1
Бокс
Суперзвезды Реала отреагировали на продление контракта Лунина с галактикос
Суперзвезды Реала отреагировали на продление контракта Лунина с галактикос
14.09.2024, 08:38 9
Футбол
Магучих в третий раз выиграла Бриллиантовую лигу, Геращенко стала третьей
Магучих в третий раз выиграла Бриллиантовую лигу, Геращенко стала третьей
13.09.2024, 22:35 12
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем