ПЕДРИ: «Мы знали, что игра будет напряженной, но начали хорошо»

15 сентября состоялся матч 5-го тура Ла Лиги между «Жироной» и «Барселоной» – 1:4. Испанский полузащитник каталонцев Педри поделился впечатлениями от игры:

«Мы очень счастливы. Мы знали, что игра будет напряженной, но начали хорошо. Флик всегда говорит нам, как важно выигрывать первые игры в лиге. Лишь получив большое преимущество в очках на старте, можно выиграть лигу».

Педри провел на поле 69 минут, после чего был заменен. На 64-й минуте испанский хавбек получил передачу в штрафной от Марка Касадо, и забил гол, отправив мяч в левый угол ворот.

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 21-летнего полузащитника в 80 миллионов евро.

В сезоне 2023/24 Педри провел за «Барселону» в Ла Лиге 24 матча, в которых забил 4 гола и отдал 2 голевых передачи.

