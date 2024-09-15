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  4. «Он невероятный профессионал». Флик – о звездном нападающем каталонцев
Испания
15 сентября 2024, 17:34 |
666
0

«Он невероятный профессионал». Флик – о звездном нападающем каталонцев

Коуч Барселоны поделился своим мнением о Роберте Левандовском

15 сентября 2024, 17:34 |
666
0
«Он невероятный профессионал». Флик – о звездном нападающем каталонцев
Getty Images/Global Images Ukraine. Ханс-Дитер Флик

Немецкий главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик оценил звездного польского нападающего каталонцев Роберта Левандовского:

«Левандовский важен для команды не только на поле, но и в раздевалке. Всегда отличный игрок с большим опытом. Даже в этом возрасте он невероятный профессионал и хорошо, что он в команде».

Польский форвард перешел в «Барселону» из «Баварии» летом 2022 года за 45 миллионов евро. Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 36-летнего нападающего в 15 миллионов евро.

В сезоне 2023/24 Левандовский провел за «Барселону» в Ла Лиге 35 матчей, в которых забил 19 голов и отдал 8 голевых передач.

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Ханс-Дитер Флик Роберт Левандовски Барселона Бавария
Іван Распутін Источник: X (Twitter)
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