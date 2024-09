«Он невероятный профессионал». Флик – о звездном нападающем каталонцев

Немецкий главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик оценил звездного польского нападающего каталонцев Роберта Левандовского:

«Левандовский важен для команды не только на поле, но и в раздевалке. Всегда отличный игрок с большим опытом. Даже в этом возрасте он невероятный профессионал и хорошо, что он в команде».

Польский форвард перешел в «Барселону» из «Баварии» летом 2022 года за 45 миллионов евро. Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 36-летнего нападающего в 15 миллионов евро.

В сезоне 2023/24 Левандовский провел за «Барселону» в Ла Лиге 35 матчей, в которых забил 19 голов и отдал 8 голевых передач.

Hansi Flick: "Lewandowski is important for the team not only on the pitch, but also in the dressing room. Always a great player with a lot of experience. Even at this age, he is an incredible professional and it is good to have him in the team." pic.twitter.com/spoahyD299