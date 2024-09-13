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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Нападающий Челси подписал новый 9-летний контракт
Англия
13 сентября 2024, 14:18 |
192
0

ОФИЦИАЛЬНО. Нападающий Челси подписал новый 9-летний контракт

Николас Джексон присоединился к клубу летом 2023 года

13 сентября 2024, 14:18 |
192
0
ОФИЦИАЛЬНО. Нападающий Челси подписал новый 9-летний контракт
ФК Челси. Николас Джексон

Лондонский «Челси» официально объявил о продлении контракта с сенегальским нападающим Николасом Джексоном.

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Отмечается, что новое соглашение между «синими» и 23-летним футболистом будет действовать в течение следующих 9 сезонов.

В этой кампании Николас Джексон уже успел провести 4 матча на клубном уровне, отметившись 2 забитыми мячами и 1 голевой передачей. В прошлом сезоне на его счету было 17 голов и 6 ассистов в 44 поединках.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.

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Николас Джексон Челси Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу продление контракта
Дмитро Вербинський Источник: ФК Челси
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