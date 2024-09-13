ОФИЦИАЛЬНО. Нападающий Челси подписал новый 9-летний контракт
Николас Джексон присоединился к клубу летом 2023 года
Лондонский «Челси» официально объявил о продлении контракта с сенегальским нападающим Николасом Джексоном.
❗️ Больше новостей из АПЛ в Telegram-канале!
Отмечается, что новое соглашение между «синими» и 23-летним футболистом будет действовать в течение следующих 9 сезонов.
В этой кампании Николас Джексон уже успел провести 4 матча на клубном уровне, отметившись 2 забитыми мячами и 1 голевой передачей. В прошлом сезоне на его счету было 17 голов и 6 ассистов в 44 поединках.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.
This is just the start. 💙— Chelsea FC (@ChelseaFC) September 13, 2024
Chelsea is delighted to announce Nicolas Jackson has signed a two-year contract extension until 2033. ✍️ pic.twitter.com/stzAMtHk6d
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Самба Диалло стал игроком «Хапоэль» Иерусалим
Известный украинский боксер хочет стать министром молодежи и спорта