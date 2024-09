ОФИЦИАЛЬНО. Нападающий Челси подписал новый 9-летний контракт

Лондонский «Челси» официально объявил о продлении контракта с сенегальским нападающим Николасом Джексоном.

Отмечается, что новое соглашение между «синими» и 23-летним футболистом будет действовать в течение следующих 9 сезонов.

В этой кампании Николас Джексон уже успел провести 4 матча на клубном уровне, отметившись 2 забитыми мячами и 1 голевой передачей. В прошлом сезоне на его счету было 17 голов и 6 ассистов в 44 поединках.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.

This is just the start. 💙



Chelsea is delighted to announce Nicolas Jackson has signed a two-year contract extension until 2033. ✍️ pic.twitter.com/stzAMtHk6d