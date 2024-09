«Будет другой игрок». Надаль снялся с Кубка Лейвера и объяснил свое решение

38-летний испанский теннисист и 22-кратный победитель турниров Grand Slam Рафаэль Надаль отказался от выступления на Кубке Лейвера 2024.

«С большим разочарованием должен сообщить, что не смогу сыграть на Кубке Лэйвера в Берлине на следующей неделе.

Это командные соревнования, и чтобы поддержать команду Европы, я должен сделать то, что лучше для них, а в данный момент есть другие игроки, которые способны помочь команде победить.

Сейчас я не в том положении, чтобы ставить какие-то цели. Я сказал, что буду играть до Олимпиады в Париже, а там посмотрим, и сейчас я отдыхаю.

Психологически все в порядке, никаких проблем. Я дома, с удовольствием занимаюсь другими делами и ежедневно тренируюсь так, как могу.

В пропуске Кубка Лэйвера нет никакой драмы. Приходится принимать такие решения, такая вероятность была. Я давно не соревновался. Будет другой игрок, который выступит лучше», – заявил Рафа.

Надаль должен был выступить за команду Европы. Кубок Лейвера – это турнир, названный в честь легендарного австралийского теннисиста Рода Лейвера. Он состоится в сентябре в Берлине. В трехдневных командных соревнованиях шесть лучших игроков из Европы будут соревноваться с шестью своими коллегами из других стран мира. Два последних розыгрыша выиграла команда Мира, хотя первые четыре розыгрыша остались за командой Европы.

Кубок Лейвера в 2024 году пройдет в Берлине с 20 по 22 сентября. Пока неизвестно, кто заменит Рафу.

A statement from @RafaelNadal regarding Laver Cup Berlin 2024: “I’m really disappointed to share that I won’t be able to compete at the Laver Cup in Berlin next week.



This is a team competition and to really support Team Europe, I need to do what’s best for them and at this… pic.twitter.com/Y9i0T61kbA