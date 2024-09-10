«Ошибки всегда могут случиться». Петраков о матче с Северной Македонией

10 сентября в 21:45 состоится матч 2-го раунда Лиги наций между сборными Северной Македонии и Армении. Украинский коуч армян Александр Петраков на пресс-конференции оценил соперников и своих подопечных:

«Северная Македония, я считаю, очень квалифицированная команда, там играют сильные игроки, выступающие за сильные клубы в Европе, у них квалифицированный тренер. Откровенно, я доволен всеми игравшими против Латвии игроками, у меня нет каких-то претензий к ним. Мы готовимся к игре, а ошибки всегда могут случиться, мы всегда их разбираем. У нас много тренировок по теории, потому мы посмотрели все последние игры Македонии».

В прошлом раунде подопечные Петракова победили сборную Латвии со счетом 3:1.

Украинский коуч возглавил сборную Армении с 14 января 2023 года. Под руководством 67-летнего украинца армяне победили 4 раза, 3 матча сыграли вничью и в 8 играх потерпели поражение.