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Лига наций
10 сентября 2024, 21:07 | Обновлено 10 сентября 2024, 21:41
549
0

«Ошибки всегда могут случиться». Петраков о матче с Северной Македонией

Наставник сборной Армении оценил игру своих подопечных против Латвии

10 сентября 2024, 21:07 | Обновлено 10 сентября 2024, 21:41
549
0
«Ошибки всегда могут случиться». Петраков о матче с Северной Македонией
Getty Images/Global Images Ukraine. Петраков

10 сентября в 21:45 состоится матч 2-го раунда Лиги наций между сборными Северной Македонии и Армении. Украинский коуч армян Александр Петраков на пресс-конференции оценил соперников и своих подопечных:

«Северная Македония, я считаю, очень квалифицированная команда, там играют сильные игроки, выступающие за сильные клубы в Европе, у них квалифицированный тренер. Откровенно, я доволен всеми игравшими против Латвии игроками, у меня нет каких-то претензий к ним. Мы готовимся к игре, а ошибки всегда могут случиться, мы всегда их разбираем. У нас много тренировок по теории, потому мы посмотрели все последние игры Македонии».

В прошлом раунде подопечные Петракова победили сборную Латвии со счетом 3:1.

Украинский коуч возглавил сборную Армении с 14 января 2023 года. Под руководством 67-летнего украинца армяне победили 4 раза, 3 матча сыграли вничью и в 8 играх потерпели поражение.

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Іван Распутін Источник: Федерация футбола Армении
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