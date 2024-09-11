ПЕТРАКОВ: «Честно говоря, я не узнал свою команду. Задачи не были решены»
Коуч сборной Армении прокомментировал поражение от Северной Македонии
Главный тренер сборной Армении Александр Петраков прокомментировал поражение от Северной Македонии (0:2) в матче 2-го тура Лиги наций:
«Честно говоря, я не узнал свою команду. Я говорил с футболистами все время, и те задачи, которые я поставил, команда, можно сказать, не сумела решить. Это было стыдно для меня как тренера.
После игры с Латвией я просил не перехваливать команду, а сейчас прошу об обратном – не критиковать. Так бывает. Всю ответственность я беру на себя, это мое поражение».
Северная Македония с 4 очками возглавляет турнирную таблицу группы 4 Лиги наций С. Армения с 3 очками идет на втором месте, Латвия тоже набрала 3 очка.
События матча
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