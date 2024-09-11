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Северная Македония
10.09.2024 21:45 – FT 2 : 0
Армения
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Лига наций
11 сентября 2024, 17:07 | Обновлено 11 сентября 2024, 18:31
1311
0

ПЕТРАКОВ: «Честно говоря, я не узнал свою команду. Задачи не были решены»

Коуч сборной Армении прокомментировал поражение от Северной Македонии

11 сентября 2024, 17:07 | Обновлено 11 сентября 2024, 18:31
1311
0
ПЕТРАКОВ: «Честно говоря, я не узнал свою команду. Задачи не были решены»
Александр Петраков

Главный тренер сборной Армении Александр Петраков прокомментировал поражение от Северной Македонии (0:2) в матче 2-го тура Лиги наций:

«Честно говоря, я не узнал свою команду. Я говорил с футболистами все время, и те задачи, которые я поставил, команда, можно сказать, не сумела решить. Это было стыдно для меня как тренера.

После игры с Латвией я просил не перехваливать команду, а сейчас прошу об обратном – не критиковать. Так бывает. Всю ответственность я беру на себя, это мое поражение».

Северная Македония с 4 очками возглавляет турнирную таблицу группы 4 Лиги наций С. Армения с 3 очками идет на втором месте, Латвия тоже набрала 3 очка.

События матча

79’
ГОЛ ! Мяч забил Боян Миовски (Северная Македония).
70’
ГОЛ ! Мяч забил Энис Барди (Северная Македония).
45’ +4
Джоко Зайков (Северная Македония) получает красную карточку.
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сборная Армении по футболу Александр Петраков Лига наций сборная Северной Македонии по футболу пресс-конференция
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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