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Лига наций УЕФА. Лига C
Северная Македония
10.09.2024 21:45 – FT 2 : 0
Армения
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Лига наций
11 сентября 2024, 02:18 |
68
0

ВИДЕО. Петраков с Арменией в большинстве опозорился в матче Лиги наций

Армения уступила Сев. Македонии 0:2 в Дивизионе С, а Мальта одолела Андорру в Дивизионе D

11 сентября 2024, 02:18 |
68
0
ВИДЕО. Петраков с Арменией в большинстве опозорился в матче Лиги наций
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Петраков

10 сентября состоялся ряд матчей 2-го тура Лиги наций 2024/25.

Сборная Армении, главным тренером которой является украинский специалист Александр Петраков, в группе 4 Дивизиона С уступила Северной Македонии на выезде со счетом 0:2.

Голами за хозяев отличились Энис Барди и Боян Миовски. Интересно, что с 45+4-й минуты подопечные Петракова играли в большинстве после удаления Джоко Зайкова.

Армения и Северная Македония в одном квартете выступают вместе с Латвией и Фарерскими островами. После двух туров лидерами являются македонцы с 4 очками, Армения и Латвия с 3 пунктами делят вторую и третью строчку, а Фареры с 0 баллами занимают последнюю, 4-ю позицию.

Национальная команда Мальты на выезде минимально переиграла Андорру 1:0 благодаря голу Райана Камензули. Андорра с Мальтой выступают в Дивизионе D в одной группе с Молдовой.

Лига наций 2024/25. 2-й тур, 10 сентября

Дивизион С. Группа 4

Северная Македония – Армения – 2:0

Голы: Барди, 70, Миовски, 78

Удаление: Зайков, 45+4

Андорра – Мальта – 0:1

Гол: Камензули, 45

События матча

79’
ГОЛ ! Мяч забил Боян Миовски (Северная Македония).
70’
ГОЛ ! Мяч забил Энис Барди (Северная Македония).
45’ +4
Джоко Зайков (Северная Македония) получает красную карточку.
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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