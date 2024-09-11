ВИДЕО. Петраков с Арменией в большинстве опозорился в матче Лиги наций
Армения уступила Сев. Македонии 0:2 в Дивизионе С, а Мальта одолела Андорру в Дивизионе D
10 сентября состоялся ряд матчей 2-го тура Лиги наций 2024/25.
Сборная Армении, главным тренером которой является украинский специалист Александр Петраков, в группе 4 Дивизиона С уступила Северной Македонии на выезде со счетом 0:2.
Голами за хозяев отличились Энис Барди и Боян Миовски. Интересно, что с 45+4-й минуты подопечные Петракова играли в большинстве после удаления Джоко Зайкова.
Армения и Северная Македония в одном квартете выступают вместе с Латвией и Фарерскими островами. После двух туров лидерами являются македонцы с 4 очками, Армения и Латвия с 3 пунктами делят вторую и третью строчку, а Фареры с 0 баллами занимают последнюю, 4-ю позицию.
Национальная команда Мальты на выезде минимально переиграла Андорру 1:0 благодаря голу Райана Камензули. Андорра с Мальтой выступают в Дивизионе D в одной группе с Молдовой.
Лига наций 2024/25. 2-й тур, 10 сентября
Дивизион С. Группа 4
Северная Македония – Армения – 2:0
Голы: Барди, 70, Миовски, 78
Удаление: Зайков, 45+4
Андорра – Мальта – 0:1
Гол: Камензули, 45
События матча
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