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Лига Европы
20 января 2025, 19:18 |
593
2

Капитан Динамо: «У нас уже нет никаких задач, это битва за престиж»

Виталий Буяльский высказался о матче против «Галатасарая»

20 января 2025, 19:18 |
593
2
Капитан Динамо: «У нас уже нет никаких задач, это битва за престиж»
ФК Динамо. Виталий Буяльский

Капитан «Динамо» Виталий Буяльский поделился мыслями о матче 7-го тура Лиги Европы против «Галатасарая».

– Как лично вы относитесь к этому матчу против «Галатасарая»? Это битва за престиж, или просто подготовка к весенней части чемпионата?

– Могу сказать, что это будет больше битва за престиж, потому что у нас уже нет никаких задач. У нас есть эмблема на груди и самолюбие, которое мы должны показать в завтрашней игре. Я думаю, каждый из нас завтра будет отдаваться по максимуму. Мы покажем, что то место, на котором мы сейчас, это совпадение.

– В составе вашей команды есть много молодых игроков. Как вы их мотивируете, учитывая войну россии против Украины?

– У игроков есть контракты с клубом, они их отрабатывают, тренируются, прогрессируют и хотят помогать команде, а также нашей стране. Они попадают в национальную сборную Украины, в молодежную сборную. Кроме того, они стремятся завоевывать медали и трофеи в тех чемпионатах, в тех матчах, где они играют.

– Виталий, для «Динамо» и вообще для украинских клубов довольно необычно так рано начинать официальные матчи после зимнего перерыва, фактически, это впервые. Расскажите, как прошел тренировочный сбор, как чувствуете, насколько вы и команда уже готовы к официальным матчам?

– Да, в моей карьере такая ситуация впервые. Я считаю, что мы провели очень продуктивный сбор, сыграли контрольные матчи, в которых наигрывали различные комбинации как в атаке, так и в защите. Поэтому, я думаю, мы физически готовы на все 100%. Как будем завтра играть, нам уже рассказал главный тренер. Думаю, что мы покажем все свои лучшие качества.

Матч «Галатасарай» – «Динамо» состоится 21 января в 17:30.

Ранее бывший тренер «Динамо» и бывший форвард «бело-синих» Максим Шацких в эксклюзивном интервью Sport.ua дал комментарий относительно игры киевлян в Лиге Европы с турецким «Галатасараем».

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Галатасарай Динамо Киев Лига Европы Виталий Буяльский
Дмитро Олійник Источник: ФК Динамо Киев
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Дыряво с пердя🤣
Битва за престиж раздолбанной дыр очки
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