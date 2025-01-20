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  4. Максим ШАЦКИХ: «Галатасарай находится в более игровом тонусе, чем Динамо»
Лига Европы
20 января 2025, 18:25 |
108
0

Максим ШАЦКИХ: «Галатасарай находится в более игровом тонусе, чем Динамо»

21 января команды встретятся в 7-м туре Лиги Европы

20 января 2025, 18:25 |
108
0
Максим ШАЦКИХ: «Галатасарай находится в более игровом тонусе, чем Динамо»
ФК Динамо Київ. Максим Шацьких

Экс-тренер «Динамо» и бывший форвард «бело-синих» Максим Шацких в эксклюзивном интервью Sport.ua дал комментарий касательно предстоящей игры киевлян в Лиге Европы с турецким «Галатасараем».

– Перед каждым матчем, как бы там ни было, шансы все равно 50 на 50. А как игра сложится, никто не знает. Здесь важно, у кого какие задачи, и кто что преследует. Что важнее для команд – внутренний чемпионат или Лига Европы. Сложно что-то прогнозировать.

– Что скажете о том, что «Галатасарай» 24 матча кряду не проигрывает?

– Может, вот к ним прилетела команда, которая и нанесет это первое поражение. Но посмотрим!

– Как сборы киевлян оцените?

– Сборы есть сборы. Все-таки «Галатасарай» находится в более игровом тонусе, нежели «Динамо». Это тоже имеет большое значение. И, я думаю, это тоже где-то повлияет на матч. Да, «Динамо» на этих сборах сыграло достаточно поединков, но, я думаю, киевляне находятся еще не в тех кондициях, в которых они обычно подходят ко второй половине сезона. Поэтому, я думаю, это тоже где-то будет влиять на игру.

– А что думаете по поводу поединка Лиги чемпионов «Шахтер» – «Брест»? Французская команда – серьезный соперник?

– В Лиге чемпионов нет несерьезных оппонентов. В этом турнире играют все хорошие, нормальные команды. «Шахтеру» тоже будет достаточно сложно. Здесь, я думаю, самое главное, надо сражаться за честь страны, за честь клуба, особенно в нынешних реалиях. Поэтому, я считаю, что «Шахтер» также приложит максимум усилий, чтобы победить в этом матче.

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инсайд Лига Европы Максим Шацких Динамо Киев Галатасарай
Дмитрий Котков
Дмитрий Котков Sport.ua
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