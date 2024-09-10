ВИДЕО. Как женская Ворскла забила два красивых гола в ворота Ференцвароша

7 сентября в 17:30 состоялся решающий матч 1-го раунда квалификации женской Лиги чемпионов.

«Ворскла» Полтава и венгерский «Ференцварош» встретились на арене в Будапеште (Венгрия).

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Это был финальный матч турнира четырех, и Ворскла одержала победу над соперницами со счетом 2:0.

Голами у чемпионок Украины отметились Катерина Корсун (29 мин) и Роксолана Кравчук (90+4 мин).

Благодаря успеху полтавская команда вышла во второй раунд ЛЧ.

Лига чемпионов среди женщин

1-й раунд. Будапешт (Венгрия), 7 сентября

Ворскла (Украина) – Ференцварош (Венгрия) – 2:0

Голы: Катерина Корсун, 29, Роксолана Кравчук, 90+4

Видео голов и обзор матча