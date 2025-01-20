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20 января 2025, 16:20 |
680
0

Скандальный экс-вингер Зари продолжит карьеру в Гондурасе

Паулиньо нашел клуб после полугода пребывания в статусе свободного агента

20 января 2025, 16:20 |
680
0
Скандальный экс-вингер Зари продолжит карьеру в Гондурасе
instagram.com/olanchofc_oficial

31-летний бразильский вингер Пауло Виктор де Менезес Мело, который также известен как Паулиньо, продолжит профессиональную карьеру в Гондурасе.

О подписании бразильского легионера сообщил тамошний клуб «Оланчо», который в настоящий момент занимает четвертую строчку в турнирной таблице.

Паулиньо перешел в «Оланчо» свободным агентом, в статусе которого находился с лета минувшего года.

По имеющимся данным, бразилец оформил с гондурасским клубом однолетний контракт.

В Украине Паулиньо известен по выступлениям за «Зарю». С 2016 по 2018 годы вингер сыграл 48 матчей за луганчан, отличившись 4 голами и 5 ассистами.

Впоследствии Паулиньо со скандалом покинул «Зарю», когда отказался продлевать контракт, несмотря на предыдущее обещание клубу это сделать. После этого хавбек подписал трудовое соглашение с болгарским «Левски» на правах свободного агента.

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Паулиньо (Пауло Виктор де Менезес Мело) Заря Луганск трансферы Гондурас
Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
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