Стали известны чемпионы US Open в мужском парном разряде
Австралийцы Макс Перселл и Джордан Томпсон в матче за титул обыграли немецкий тандем
Состоялся финал парного мужского разряда на Открытом чемпионате США по теннису.
В матче за титул седьмые сеяные Макс Перселл и Джордан Томпсон из Австралии оказались сильнее десятого сеяного дуэта из Германии Кевин Кравиц / Тим Пютц
US Open. Финал мужского парного разряда
Макс Перселл / Джордан Томпсон [7] – Кевин Кравиц / Тим Пютц [10] – 6:4, 7:6(4)
Для Перселла это второй титул Grand Slam. В 2022-м он выиграл Уимблдон вместе с соотечественником Мэттью Эбденом. Для Томпсона это первая победа на мейджорах, ранее его лучшим результатом был финал парного Уимблдона в этом сезоне.
Кевин Кравиц дважды выигрывал парный Ролан Гаррос, для Тима Пютца это был первый финал Grand Slam в мужском парном разряде. В прошлом году он выиграл Ролан Гаррос в миксте.
AUSSIE AUSSIE AUSSIE, OI OI OI! 🇦🇺 pic.twitter.com/77RENj2bhf— US Open Tennis (@usopen) September 7, 2024
The first all-Australian team to win the US Open men’s doubles title in 28 YEARS! 🦘🦘 pic.twitter.com/uJk4aPoeOa— US Open Tennis (@usopen) September 7, 2024
Their first Grand Slam doubles title as a team!— US Open Tennis (@usopen) September 7, 2024
You've earned every bit of it, @MaxPurcell98 and @jordanthommmo2 🙌 pic.twitter.com/elHuFKlEJ2
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