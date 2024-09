Стали известны чемпионы US Open в мужском парном разряде

Состоялся финал парного мужского разряда на Открытом чемпионате США по теннису.

В матче за титул седьмые сеяные Макс Перселл и Джордан Томпсон из Австралии оказались сильнее десятого сеяного дуэта из Германии Кевин Кравиц / Тим Пютц

US Open. Финал мужского парного разряда

Макс Перселл / Джордан Томпсон [7] – Кевин Кравиц / Тим Пютц [10] – 6:4, 7:6(4)

Для Перселла это второй титул Grand Slam. В 2022-м он выиграл Уимблдон вместе с соотечественником Мэттью Эбденом. Для Томпсона это первая победа на мейджорах, ранее его лучшим результатом был финал парного Уимблдона в этом сезоне.

Кевин Кравиц дважды выигрывал парный Ролан Гаррос, для Тима Пютца это был первый финал Grand Slam в мужском парном разряде. В прошлом году он выиграл Ролан Гаррос в миксте.

