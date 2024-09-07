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US Open
07 сентября 2024, 21:18 | Обновлено 07 сентября 2024, 21:20
607
0

Стали известны чемпионы US Open в мужском парном разряде

Австралийцы Макс Перселл и Джордан Томпсон в матче за титул обыграли немецкий тандем

07 сентября 2024, 21:18 | Обновлено 07 сентября 2024, 21:20
607
0
Стали известны чемпионы US Open в мужском парном разряде
Getty Images/Global Images Ukraine. Джордан Томпсон и Макс Перселл

Состоялся финал парного мужского разряда на Открытом чемпионате США по теннису.

В матче за титул седьмые сеяные Макс Перселл и Джордан Томпсон из Австралии оказались сильнее десятого сеяного дуэта из Германии Кевин Кравиц / Тим Пютц

US Open. Финал мужского парного разряда
Макс Перселл / Джордан Томпсон [7] – Кевин Кравиц / Тим Пютц [10] – 6:4, 7:6(4)

Для Перселла это второй титул Grand Slam. В 2022-м он выиграл Уимблдон вместе с соотечественником Мэттью Эбденом. Для Томпсона это первая победа на мейджорах, ранее его лучшим результатом был финал парного Уимблдона в этом сезоне.

Кевин Кравиц дважды выигрывал парный Ролан Гаррос, для Тима Пютца это был первый финал Grand Slam в мужском парном разряде. В прошлом году он выиграл Ролан Гаррос в миксте.

Getty Images/Global Images Ukraine. Джордан Томпсон и Макс Перселл
Getty Images/Global Images Ukraine. Кевин Кравиц и Тим Пютц
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Макс Перселл Джордан Томпсон (теннисист) Кевин Кравиц US Open 2024
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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