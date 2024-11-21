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  4. ПЛАСТУН: «Хочу, чтобы болельщики и журналисты не прибивали сборную Украины»
Лига наций
21 ноября 2024, 11:30 | Обновлено 21 ноября 2024, 12:26
258
0

ПЛАСТУН: «Хочу, чтобы болельщики и журналисты не прибивали сборную Украины»

Бывший защитник национальной команды высказался о нынешней форме сине-желтых

21 ноября 2024, 11:30 | Обновлено 21 ноября 2024, 12:26
258
0
ПЛАСТУН: «Хочу, чтобы болельщики и журналисты не прибивали сборную Украины»
Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший защитник национальной сборной Украины Игорь Пластун высказался о выступлении «сине-желтых» в Лиге наций:

«Ты никогда не знаешь, что будет. У нас идет смена поколений, много молодежи зашло в команду, они показывают хороший футбол. Забарный и Судаков имеют силы и умения быть лидерами. Я был уверен, что Украине по силам взять очки с Албанией и Грузией, и рад, что оказался прав – четыре балла и выход в плей-офф - это уже хорошо при таких турнирных обстоятельствах. Далее подождем, как сложится со жребием.

Не стоит ждать стабильной игры от молодежи, которую давали ветераны. Я думаю, что все будет хорошо. У нас классная команда, в интересный футбол играет команда. Впереди у нас очень светлое будущее и хочу, чтобы болельщики и журналисты не прибивали команду после каждого матча, требуя результата здесь и сейчас. Да, сейчас нет стабильности, но через эти ошибки они подойдут к отбору на ЧМ-2026 сильнее».

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Игорь Пластун сборная Украины по футболу Лига наций
Дмитро Вербинський Источник: Украинский футбол
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