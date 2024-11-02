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  4. Минус Циципас, викинг или демон? Определены полуфиналисты Мастерса в Париже
ATP
02 ноября 2024, 06:24 |
186
0

Минус Циципас, викинг или демон? Определены полуфиналисты Мастерса в Париже

Хольгер Руне выбил Алекса де Минаура, Александр Зверев одолел Стефаноса, победа Умбера

02 ноября 2024, 06:24 |
186
0
Минус Циципас, викинг или демон? Определены полуфиналисты Мастерса в Париже
Getty Images/Global Images Ukraine. Алекс де Минаур и Хольгер Руне

1 ноября состоялись четвертьфинальные матчи на турнире АТР 1000 в Париже.

Третий сеяный Александр Зверев переиграл Стефаноса Циципаса и вышел в полуфинал. Представитель Германии дале сыграет против Хольгера Руне. «Викинг» в напряженных трех сетах одолел «демона» из Австралии – Алекса де Минаура.

В еще одном полуфинальном противостоянии сойдутся Карен Хачанов и Уго Умбер. «Нейтрал», к сожалению, прошел Григора Димитрова, а француз выиграл у Джордана Томпсона.

АТР 1000 Париж. 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Хольгер Руне [13] – Алекс де Минаур [9] – 6:4, 4:6, 7:5
Александр Зверев [3] – Стефанос Циципас [10] – 7:5, 6:4

Нижняя часть сетки

Григор Димитров [8] – Карен Хачанов – 2:6, 3:6
Джордан Томпсон – Уго Умбер [15] – 2:6, 6:7 (4:7)

АТР 1000 Париж. Пары 1/2 финала

Хольгер Руне [13] – Александр Зверев [3]
Карен Хачанов – Уго Умбер [15]

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Алекс де Минаур Хольгер Руне Александр Зверев Стефанос Циципас Григор Димитров Карен Хачанов Джордан Томпсон (теннисист) Уго Умбер ATP Париж
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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