Минус Циципас, викинг или демон? Определены полуфиналисты Мастерса в Париже

1 ноября состоялись четвертьфинальные матчи на турнире АТР 1000 в Париже.

Третий сеяный Александр Зверев переиграл Стефаноса Циципаса и вышел в полуфинал. Представитель Германии дале сыграет против Хольгера Руне. «Викинг» в напряженных трех сетах одолел «демона» из Австралии – Алекса де Минаура.

В еще одном полуфинальном противостоянии сойдутся Карен Хачанов и Уго Умбер. «Нейтрал», к сожалению, прошел Григора Димитрова, а француз выиграл у Джордана Томпсона.

АТР 1000 Париж. 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Хольгер Руне [13] – Алекс де Минаур [9] – 6:4, 4:6, 7:5

Александр Зверев [3] – Стефанос Циципас [10] – 7:5, 6:4

Нижняя часть сетки

Григор Димитров [8] – Карен Хачанов – 2:6, 3:6

Джордан Томпсон – Уго Умбер [15] – 2:6, 6:7 (4:7)

АТР 1000 Париж. Пары 1/2 финала

Хольгер Руне [13] – Александр Зверев [3]

Карен Хачанов – Уго Умбер [15]