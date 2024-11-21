Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Выбор сделан. В Мадриде отказались от трансфера звездного правого защитника
Англия
21 ноября 2024, 11:31 | Обновлено 21 ноября 2024, 12:25
525
0

Выбор сделан. В Мадриде отказались от трансфера звездного правого защитника

Педро Порро не станет игроком мадридского «Реала»

21 ноября 2024, 11:31 | Обновлено 21 ноября 2024, 12:25
525
0
Выбор сделан. В Мадриде отказались от трансфера звездного правого защитника
Getty Images/Global Images Ukraine. Педро Порро

Мадридский «Реал» отдает предпочтение бесплатному подписанию Трента Александера-Арнольда вместо покупки Педро Порро, сообщает Diario AS.

Причиной того, что «сливочные» отказались от перехода 25-летнего испанца, является ценник на игрока. Босс «Тоттенхэма» Дэниел Леви не отпустит игрока меньше, чем за 70 миллионов евро. А трансфер правого защитника «Ливерпуля» можно «провернуть» и вовсе бесплатно.

В текущем сезоне Педро Порро провел за «Тоттенхэм» 13 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 2 ассиста. Трент Александер-Арнольд провел 15 матчей на клубном уровне и отдал 2 ассиста.

«Реал» определился с судьбой Эндрика.

По теме:
«Нам его не хватало». Тренер клуба УПЛ высмеял журналиста за инсайд
На повышение. Партнер Ярмолюка попал в шорт-листы английских топ-клубов
На грани увольнения. Вест Хэм предоставил последний шанс Хулиану Лопетеги
Дэниел Леви Реал Мадрид Тоттенхэм Ливерпуль Педро Порро Трент Александер-Арнольд трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги трансферы чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Данііл Киріяка Источник: AS
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Алиев признался, сколько заработал с Милевским на матче сборной Украины
Футбол | 21 ноября 2024, 10:30 1
Алиев признался, сколько заработал с Милевским на матче сборной Украины
Алиев признался, сколько заработал с Милевским на матче сборной Украины

Бывшие игроки «Динамо» поставили 200 долларов на игру национальной команды

Отметил кума. Селезнев назвал лучшего тренера нынешней УПЛ
Футбол | 21 ноября 2024, 11:32 0
Отметил кума. Селезнев назвал лучшего тренера нынешней УПЛ
Отметил кума. Селезнев назвал лучшего тренера нынешней УПЛ

Евгений увлекается работой Руслана Ротаня

Дэвис сообщил, что ему сказал Фьюри после нокдауна от Усика в 9-м раунде
Бокс | 21.11.2024, 09:15
Дэвис сообщил, что ему сказал Фьюри после нокдауна от Усика в 9-м раунде
Дэвис сообщил, что ему сказал Фьюри после нокдауна от Усика в 9-м раунде
«Зачем его выпускать?» Сабо прошелся по лидеру сборной Украины
Футбол | 20.11.2024, 17:19
«Зачем его выпускать?» Сабо прошелся по лидеру сборной Украины
«Зачем его выпускать?» Сабо прошелся по лидеру сборной Украины
Сабо выключил телевизор на последних минутах матча сборной Украины
Футбол | 20.11.2024, 16:41
Сабо выключил телевизор на последних минутах матча сборной Украины
Сабо выключил телевизор на последних минутах матча сборной Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Вымучили победу и второе место. Украина все же переиграла Албанию
Вымучили победу и второе место. Украина все же переиграла Албанию
19.11.2024, 23:38 284
Футбол
Итоги Лиги наций. Все таблицы: Украина со второго места вышла в плей-оф
Итоги Лиги наций. Все таблицы: Украина со второго места вышла в плей-оф
19.11.2024, 23:59 31
Футбол
ФОТО. Жена украинского боксера снялась практически голой. Откровенные кадры
ФОТО. Жена украинского боксера снялась практически голой. Откровенные кадры
20.11.2024, 03:41 3
Бокс
ТИЛЛ: «Закрой рот, тебя не было видно с тех пор, как Усик побил Тайсона»
ТИЛЛ: «Закрой рот, тебя не было видно с тех пор, как Усик побил Тайсона»
19.11.2024, 21:42 2
Бокс
После 3:0 в первом тайме. Шахтер не сумел обыграть тернопольскую Ниву
После 3:0 в первом тайме. Шахтер не сумел обыграть тернопольскую Ниву
19.11.2024, 16:14 12
Футбол
«Я хочу спросить...». Сабо обратился к Тимощуку после суда
«Я хочу спросить...». Сабо обратился к Тимощуку после суда
19.11.2024, 10:56 5
Футбол
Джордж Форман рассказал, кто является феноменом в боксе. Это не Али
Джордж Форман рассказал, кто является феноменом в боксе. Это не Али
20.11.2024, 08:51
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем