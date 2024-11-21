Выбор сделан. В Мадриде отказались от трансфера звездного правого защитника

Мадридский «Реал» отдает предпочтение бесплатному подписанию Трента Александера-Арнольда вместо покупки Педро Порро, сообщает Diario AS.

Причиной того, что «сливочные» отказались от перехода 25-летнего испанца, является ценник на игрока. Босс «Тоттенхэма» Дэниел Леви не отпустит игрока меньше, чем за 70 миллионов евро. А трансфер правого защитника «Ливерпуля» можно «провернуть» и вовсе бесплатно.

В текущем сезоне Педро Порро провел за «Тоттенхэм» 13 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 2 ассиста. Трент Александер-Арнольд провел 15 матчей на клубном уровне и отдал 2 ассиста.

«Реал» определился с судьбой Эндрика.