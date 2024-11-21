Англия21 ноября 2024, 11:51 | Обновлено 21 ноября 2024, 12:22
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Приоритет номер 1. В Манчестер Юнайтед определили самую проблемную позицию
Главной целью «манкунианцев» на ближайшие трансферные окна будет подписание левого защитника
21 ноября 2024, 11:51 | Обновлено 21 ноября 2024, 12:22
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«Манчестер Юнайтед» проведет ближайшие два трансферных окна в поисках левого защитника, сообщает Фабрицио Романо.
У «манкунианцев» уже есть шорт-лист, в котором находится больше 3 кандидатов на усиление позиции. Левый защитник необходим для системы Аморима, потому его подписание в 2025-м году является обязательным.
Остается открытым вопрос касательно трансферного окна, в котором оно случится. Скорее всего – летнее.
«Манчестер Юнайтед» хочет подписать 80-миллионного защитника «Спортинга».
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