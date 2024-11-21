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Англия
21 ноября 2024, 11:51 | Обновлено 21 ноября 2024, 12:22
511
0

Приоритет номер 1. В Манчестер Юнайтед определили самую проблемную позицию

Главной целью «манкунианцев» на ближайшие трансферные окна будет подписание левого защитника

21 ноября 2024, 11:51 | Обновлено 21 ноября 2024, 12:22
511
0
Приоритет номер 1. В Манчестер Юнайтед определили самую проблемную позицию
Getty Images/Global Images Ukraine. Рубен Аморим

«Манчестер Юнайтед» проведет ближайшие два трансферных окна в поисках левого защитника, сообщает Фабрицио Романо.

У «манкунианцев» уже есть шорт-лист, в котором находится больше 3 кандидатов на усиление позиции. Левый защитник необходим для системы Аморима, потому его подписание в 2025-м году является обязательным.

Остается открытым вопрос касательно трансферного окна, в котором оно случится. Скорее всего – летнее.

«Манчестер Юнайтед» хочет подписать 80-миллионного защитника «Спортинга».

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Рубен Аморим Манчестер Юнайтед трансферы АПЛ трансферы Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Данііл Киріяка Источник: X (Twitter)
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