Молодежные турниры06 сентября 2024, 19:12 | Обновлено 06 сентября 2024, 19:43
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Украина U-21 – Сербия U-21. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор поединка квалификации Евро-2025 U-21
06 сентября 2024, 19:12 | Обновлено 06 сентября 2024, 19:43
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6 сентября в 19:00 молодежная сборная Украины U-21 проводит очередной матч квалификации Евро-2025 U-21.
Соперник команды Унаи Мельгосы – сборная Сербии U-21.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Матч проходит в Риге, столице Латвии, на LNK Sporta Parks.
Украинская команда пропустила быстрый мяч на 7-й минуте после углового.
ГОЛ! 0:1. Самед Баждар, 7 мин
ГОЛ! 1:1. Назар Волошин, 34 мин
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