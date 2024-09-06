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Молодежные турниры
06 сентября 2024, 19:12 | Обновлено 06 сентября 2024, 19:43
931
0

Украина U-21 – Сербия U-21. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор поединка квалификации Евро-2025 U-21

06 сентября 2024, 19:12 | Обновлено 06 сентября 2024, 19:43
931
0
Украина U-21 – Сербия U-21. Видео голов и обзор матча (обновляется)
УАФ

6 сентября в 19:00 молодежная сборная Украины U-21 проводит очередной матч квалификации Евро-2025 U-21.

Соперник команды Унаи Мельгосы – сборная Сербии U-21.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Матч проходит в Риге, столице Латвии, на LNK Sporta Parks.

Украинская команда пропустила быстрый мяч на 7-й минуте после углового.

ГОЛ! 0:1. Самед Баждар, 7 мин

ГОЛ! 1:1. Назар Волошин, 34 мин

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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