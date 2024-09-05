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Испания
05 сентября 2024, 17:01 | Обновлено 05 сентября 2024, 17:02
407
0

Капитан Барселоны ответил на вопрос о его карьере в будущем

Контракт Марка Андре Тер-Штегена с каталонцами рассчитан до 2028 года

05 сентября 2024, 17:01 | Обновлено 05 сентября 2024, 17:02
407
0
Капитан Барселоны ответил на вопрос о его карьере в будущем
Getty Images/Global Images Ukraine. Марк-Андре тер Штеген

Звездный вратарь и капитан «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген ответил на вопрос о его будущем:

«Мое будущее? У меня относительно длинный контракт с «Барселоной». Я очень счастлив там. Моя семья счастлива в Каталонии. Я просто жду нового сезона, на этом сосредоточено мое внимание. Никогда не знаешь, что будет в будущем. Я не знаю, будет ли возвращение в Германию целью для меня в будущем. Поживем – увидим. Но в общем-то я очень доволен своей ситуацией и тем, где я сейчас».

Звездный вратарь перешел в «Барселону» из «Боруссии Мёнхенгладбах» летом с 2014 года за 12 миллионов евро, и почти сразу закрепился в качестве основного вратаря команды, вытеснив из ворот колумбийца Клаудио Браво. Контракт голкипера с каталонцами рассчитан до июня 2028 года. Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 32-летнего игрока в 28 миллионов евро.

В сезоне 2023/24 Тер-Штеген провел за «Барселону» в Ла Лиге 28 матчей, в которой пропустил 27 голов.

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Марк-Андре тер Штеген Барселона Ла Лига чемпионат Испании по футболу Боруссия Менхенгладбах
Іван Распутін Источник: X (Twitter)
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