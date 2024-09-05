Капитан Барселоны ответил на вопрос о его карьере в будущем

Звездный вратарь и капитан «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген ответил на вопрос о его будущем:

«Мое будущее? У меня относительно длинный контракт с «Барселоной». Я очень счастлив там. Моя семья счастлива в Каталонии. Я просто жду нового сезона, на этом сосредоточено мое внимание. Никогда не знаешь, что будет в будущем. Я не знаю, будет ли возвращение в Германию целью для меня в будущем. Поживем – увидим. Но в общем-то я очень доволен своей ситуацией и тем, где я сейчас».

Звездный вратарь перешел в «Барселону» из «Боруссии Мёнхенгладбах» летом с 2014 года за 12 миллионов евро, и почти сразу закрепился в качестве основного вратаря команды, вытеснив из ворот колумбийца Клаудио Браво. Контракт голкипера с каталонцами рассчитан до июня 2028 года. Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 32-летнего игрока в 28 миллионов евро.

В сезоне 2023/24 Тер-Штеген провел за «Барселону» в Ла Лиге 28 матчей, в которой пропустил 27 голов.