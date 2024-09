Определены полуфинальные пары US Open 2024 у мужчин

На Открытом чемпионате США 2024 определились полуфинальные пары в мужском одиночном разряде.

Лидер рейтинга АТР Янник Синнер одолел Даниила Медведева. В полуфинале итальянец сыграет против Джека Дрейпера, который выиграл у Алекса де Минаура.

Днем ранее американец Тейлор Фритц выбил Александра Зверева, а Фрэнсис Тиафо прошел Григора Димитрова.

Верхняя часть сетки

Янник Синнер [1] – Даниил Медведев [5] – 6:2, 1:6, 6:1, 6:4

Джек Дрейпер [25] – Алекс де Минаур [10] – 6:3, 7:5, 6:2

Нижняя часть сетки

Тэйлор Фритц [12] – Александр Зверев [4] – 7:6 (7:2), 3:6, 6:4, 7:6 (7:3)

Григор Димитров [9] – Фрэнсис Тиафо [20] – 3:6, 7:6 (7:5), 3:6, 1:5, RET., Димитров

US Open. Пары 1/2 финала

Янник Синнер [1] – Джек Дрейпер [25]

Тэйлор Фритц [12] – Фрэнсис Тиафо [20]

