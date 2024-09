Лидер рейтинга АТР разобрался с нейтралом и пробился в полуфинал US Open

Итальянский теннисист и первый номер рейтинга АТР Янник Синнер вышел в полуфинал Открытого чемпионата США 2024.

В четвертьфинале итальянец в четырех сетах переиграл «нейтрала» Даниила Медведева (АТР 5) за 2 часа и 40 минут.

US Open 2024. 1/4 финала

Янник Синнер (Италия) [1] – Даниил Медведев [5] – 6:2, 1:6, 6:1, 6:4

Это была 13-я встреча соперников, Синнер выиграл 6 из 7 последних очных матчей после шести поражений в первых поединках.

В полуфинале US Open Янник сыграет против 25-го сеяного Джека Дрейпера, который ранее одолел Алекса де Минаура.

Синнер вышел в четвертый полуфинал на уровне Grand Slam. На Australian Open 2024 Янник выиграл титул, на Ролан Гаррос этого сезона и Уимблдоне 2024 сыграл в 1/2 финала.

Днем ранее на кортах Нью-Йорка была определена полуфинальная пара в нижней части мужской сетки: Тейлор Фритц – Фрэнсис Тиафо.

