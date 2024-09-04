Определились два полуфиналиста US Open у мужчин

Американский теннисист Фрэнсис Тиафо (№20 АТР) на Открытом чемпионате США стал участником полуфинальной стадии.

В 1/4 финала Тиафо противостоял Григор Димитров (№9 АТР) из Болгарии. Встреча завершилась после 5-го гейма в 4-й партии – болгарин от дальнейшей борьбы отказался.

На момент остановки матча Тиафо имел победы в двух сетах и вел в счете в четвертом.

US Open 2024. Мужчины. 1/4 финала

Григор Димитров (Болгария, 9) – Фрэнсис Тиафо (США, 20) – 3:6, 7:6 (7:5), 3:6, 1:4 отказ

Это была 5-я очная встреча теннисистов, Тиафо победил во второй раз.

Далее по сетке Фрэнсис Тиафо с соотечественником Тэйлором Фрицом (№12 АТР), который в четвертьфинале обыграл немца Александра Зверева (№4 АТР) – 7:6 (7:2), 3:6, 6:4, 7:6 (7:3).