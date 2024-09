Сенсационный прорыв. Определен еще один полуфиналист US Open у мужчин

25-летний британский теннисист Джек Дрейпер (АТР 25) вышел в полуфинал Открытого чемпионата США 2024.

В четвертьфинале британец одолел 10-ю ракетку мира Алекса де Минаура (Австралия) в трех сетах за 2 часа и 8 минут.

US Open 2024. 1/4 финала

Джек Дрейпер (Великобритания) [25] – Алекс де Минаур (Австралия) [10] – 6:3, 7:5, 6:2

Это была четвертая встреча соперников. Джек впервые выиграл у австралийца.

В полуфинале USO Дрейпер сыграет против победителя противостояния Янник Синнер – Даниил Медведев. Ранее на кортах Нью-Йорка была определена полуфинальная пара в нижней части мужской сетки: Тейлор Фритц – Фрэнсис Тиафо.

Дрейпер впервые в своей карьере пробился в полуфинал на уровне турниров Grand Slam. Джек стал первым британцем, которому удалось добраться до этой стадии на USO после Энди Маррея в 2012 году.

Дрейпер стал шестым теннисистом, рожденным после 2000 года, который достиг 1/2 финала на мейджорах.

