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US Open
04 сентября 2024, 00:23 | Обновлено 04 сентября 2024, 01:35
606
0

Минус фаворит. Стал известен первый полуфиналист US Open 2024 у мужчин

Тейлор Фритц одолел Александра Зверева в четырех сетах

04 сентября 2024, 00:23 | Обновлено 04 сентября 2024, 01:35
606
0
Минус фаворит. Стал известен первый полуфиналист US Open 2024 у мужчин
Getty Images/Global Images Ukraine. Тейлор Фритц

Американский теннисист Тейлор Фритц (АТР 12) стал первым полуфиналистом мужского одиночного разряда на Открытом чемпионате США 2024.

В четвертьфинале американец в четырех сетах переиграл 4-ю ракетку мира Александра Зверева (Германия) за 3 часа и 29 минут.

US Open 2024. 1/4 финала

Тейлор Фритц (США) [12] – Александр Зверев (Германия) [4] – 7:6 (7:2), 3:6, 6:4, 7:6 (7:3)

Это была 10-я встреча соперников. Фритц сравнял счет, 5:5.

Зверев считался вторым фаворитом на трофей USO по версии букмекеров после ранних вылетов Карлоса Алькараса и Новака Джоковича. Главным претендентом все так же является лидер рейтинга АТР Янник Синнер.

В полуфинале американского мейджора Фритц сыграет против победителя противостояния Григор Димитров – Фрэнсис Тиафо.

Для Тейлора это будет первый полуфинал на уровне турниров Grand Slam.

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Тейлор Фритц Александр Зверев US Open 2024
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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