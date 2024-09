Минус фаворит. Стал известен первый полуфиналист US Open 2024 у мужчин

Американский теннисист Тейлор Фритц (АТР 12) стал первым полуфиналистом мужского одиночного разряда на Открытом чемпионате США 2024.

В четвертьфинале американец в четырех сетах переиграл 4-ю ракетку мира Александра Зверева (Германия) за 3 часа и 29 минут.

US Open 2024. 1/4 финала

Тейлор Фритц (США) [12] – Александр Зверев (Германия) [4] – 7:6 (7:2), 3:6, 6:4, 7:6 (7:3)

Это была 10-я встреча соперников. Фритц сравнял счет, 5:5.

Зверев считался вторым фаворитом на трофей USO по версии букмекеров после ранних вылетов Карлоса Алькараса и Новака Джоковича. Главным претендентом все так же является лидер рейтинга АТР Янник Синнер.

В полуфинале американского мейджора Фритц сыграет против победителя противостояния Григор Димитров – Фрэнсис Тиафо.

Для Тейлора это будет первый полуфинал на уровне турниров Grand Slam.

TAYLOR FRITZ REACHES HIS MAIDEN GRAND SLAM SEMIFINAL ON HOME SOIL! 🇺🇸 pic.twitter.com/EmaHC2GFOO

🎶 WELCOME TO NEW YORK SEMIFINALS (TAYLOR’S VERSION) 🎶 pic.twitter.com/JueGwfcRjL