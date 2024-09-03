Григор Димитров – Фрэнсис Тиафо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала на US Open
3 сентября стартуют матчи 1/4 финала в одиночном разряде на Открытом чемпионате США по теннису.
Во втором поединке этой стадии в мужском одиночном разряде сразятся болгарин Григор Димитров (№9 ATP) и американец Фрэнсис Тиафо (№20 ATP). Встреча состоится 2-м запуском вечерней сессии на стадионе Артура Эша после матча Чжэн – Соболенко. Ориентировочное время начала поединка – 03:30 по Киеву (в ночь на среду).
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Это будет 5-я встреча теннисистов, Димитров выиграл трижды.
В следующем раунде победитель поединка сразится против Тейлора Фритца (№12 ATP) или Александра Зверева (№4 ATP).
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