Григор Димитров – Фрэнсис Тиафо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

3 сентября стартуют матчи 1/4 финала в одиночном разряде на Открытом чемпионате США по теннису.

Во втором поединке этой стадии в мужском одиночном разряде сразятся болгарин Григор Димитров (№9 ATP) и американец Фрэнсис Тиафо (№20 ATP). Встреча состоится 2-м запуском вечерней сессии на стадионе Артура Эша после матча Чжэн – Соболенко. Ориентировочное время начала поединка – 03:30 по Киеву (в ночь на среду).

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Это будет 5-я встреча теннисистов, Димитров выиграл трижды.

В следующем раунде победитель поединка сразится против Тейлора Фритца (№12 ATP) или Александра Зверева (№4 ATP).

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