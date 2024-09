4 сентября латвийская теннисистка Алена Остапенко вместе с украинкой Людмилой Киченок пробилась в финал парного разряда на Открытом чемпионате США 2024.

В полуфинальном матче украинско-латвийский тандем разгромил дуэт Чан Хао-Чин / Вероника Кудерметова со счетом 6:1, 6:2.

На старте второй партии Остапенко пробила форхенд с относительно удобной позиции, неплохо приложившись. Однако мяч полетел далеко за пределы корта. Видео с ударом Алены стало вирусным в соцсетях.

В финале US Open Киченок и Остапенко встретятся с парой Кристина Младенович / Чжан Шуай.

ВИДЕО. Алена Остапенко исполнила лучший форхенд в истории тенниса

100% power all the time, needed or not. #ostapenko pic.twitter.com/SsbFax5oRm