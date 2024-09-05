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  4. ВИДЕО. Алена Остапенко исполнила лучший форхенд в истории тенниса
US Open
05 сентября 2024, 05:49 |
2219
0

ВИДЕО. Алена Остапенко исполнила лучший форхенд в истории тенниса

Латвийка вместе с Людмилой Киченок пробилась в финал парного разряда US Open

05 сентября 2024, 05:49 |
2219
0
ВИДЕО. Алена Остапенко исполнила лучший форхенд в истории тенниса
Getty Images/Global Images Ukraine. Алена Остапенко

4 сентября латвийская теннисистка Алена Остапенко вместе с украинкой Людмилой Киченок пробилась в финал парного разряда на Открытом чемпионате США 2024.

В полуфинальном матче украинско-латвийский тандем разгромил дуэт Чан Хао-Чин / Вероника Кудерметова со счетом 6:1, 6:2.

На старте второй партии Остапенко пробила форхенд с относительно удобной позиции, неплохо приложившись. Однако мяч полетел далеко за пределы корта. Видео с ударом Алены стало вирусным в соцсетях.

В финале US Open Киченок и Остапенко встретятся с парой Кристина Младенович / Чжан Шуай.

ВИДЕО. Алена Остапенко исполнила лучший форхенд в истории тенниса

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видео Алена Остапенко Людмила Киченок Чан Хао-Чин Вероника Кудерметова US Open 2024
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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