ВИДЕО. Алена Остапенко исполнила лучший форхенд в истории тенниса
Латвийка вместе с Людмилой Киченок пробилась в финал парного разряда US Open
4 сентября латвийская теннисистка Алена Остапенко вместе с украинкой Людмилой Киченок пробилась в финал парного разряда на Открытом чемпионате США 2024.
В полуфинальном матче украинско-латвийский тандем разгромил дуэт Чан Хао-Чин / Вероника Кудерметова со счетом 6:1, 6:2.
На старте второй партии Остапенко пробила форхенд с относительно удобной позиции, неплохо приложившись. Однако мяч полетел далеко за пределы корта. Видео с ударом Алены стало вирусным в соцсетях.
В финале US Open Киченок и Остапенко встретятся с парой Кристина Младенович / Чжан Шуай.
ВИДЕО. Алена Остапенко исполнила лучший форхенд в истории тенниса
100% power all the time, needed or not. #ostapenko pic.twitter.com/SsbFax5oRm— Tennis GIFs 🎾🎥 (@tennis_gifs) September 4, 2024
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