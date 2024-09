Минус Свентек и олимпийская чемпионка. Определены пары 1/2 финала US Open

На Открытом чемпионате США 2024 в женском одиночном разряде были определены полуфинальные пары.

Джессика Пегула переиграла первую ракетку мира Игу Свентек. Далее американка сыграет против Каролины Муховой, которая одолела Беатрис Хаддад Майю.

Олимпийская чемпионка Чжэн Циньвень уступила Арине Соболенко, а Эмма Наварро выбила Паулу Бадосу.

Верхняя часть сетки

Ига Свёнтек [1] – Джессика Пегула [6] – 2:6, 4:6

Беатрис Хаддад Майя [22] – Каролина Мухова – 1:6, 4:6

Нижняя часть сетки

Паула Бадоса [26] – Эмма Наварро [13] – 2:6, 5:7

Чжэн Циньвень [7] – Арина Соболенко [2] – 1:6, 2:6

US Open 2024. Пары 1/2 финала

Джессика Пегула [6] – Каролина Мухова

Эмма Наварро [13] – Арина Соболенко [2]

