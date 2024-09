Первая ракетка мира вылетела из US Open 2024 на стадии 1/4 финала

Первая ракетка мира Ига Свентек (Польша) завершила выступления на Открытом чемпионате США 2024 по теннису.

В четвертьфинале полька уступила 6-й сеяной Джессике Пегуле (США) в двух сетах за 1 час и 30 минут.

US Open 2024. 1/4 финала

Ига Свентек (Польша) [1] – Джессика Пегула (США) [6] – 2:6, 4:6

Это была 10-я встреча соперниц. Пегула выиграла 4-й очный поединок.

В полуфинале Джессика встретится с Каролиной Муховой, которая ранее одолела Беатрис Хаддад Майю.

Пегула впервые в карьере вышла в полуфинал на уровне турниров Grand Slam. До этого Джессика 6 раз уступала в четвертьфиналах.

Днем ранее на кортах Нью-Йорка была определена полуфинальная пара в нижней части сетки женского одиночного разряда: Эмма Наварро – Арина Соболенко.

Пегула на пути в полуфинал, помимо Иги, также выиграла у Шелби Роджерс, Софии Кенин, Джессики Бузас Манейро и Дианы Шнайдер.

