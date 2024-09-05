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  4. Первая ракетка мира вылетела из US Open 2024 на стадии 1/4 финала
US Open
05 сентября 2024, 03:49 | Обновлено 05 сентября 2024, 03:58
188
1

Первая ракетка мира вылетела из US Open 2024 на стадии 1/4 финала

Ига Свентек в двух сетах уступила Джессике Пегуле

05 сентября 2024, 03:49 | Обновлено 05 сентября 2024, 03:58
188
1
Первая ракетка мира вылетела из US Open 2024 на стадии 1/4 финала
Getty Images/Global Images Ukraine. Джессика Пегула и Ига Свентек

Первая ракетка мира Ига Свентек (Польша) завершила выступления на Открытом чемпионате США 2024 по теннису.

В четвертьфинале полька уступила 6-й сеяной Джессике Пегуле (США) в двух сетах за 1 час и 30 минут.

US Open 2024. 1/4 финала

Ига Свентек (Польша) [1] – Джессика Пегула (США) [6] – 2:6, 4:6

Это была 10-я встреча соперниц. Пегула выиграла 4-й очный поединок.

В полуфинале Джессика встретится с Каролиной Муховой, которая ранее одолела Беатрис Хаддад Майю.

Пегула впервые в карьере вышла в полуфинал на уровне турниров Grand Slam. До этого Джессика 6 раз уступала в четвертьфиналах.

Днем ранее на кортах Нью-Йорка была определена полуфинальная пара в нижней части сетки женского одиночного разряда: Эмма НаварроАрина Соболенко.

Пегула на пути в полуфинал, помимо Иги, также выиграла у Шелби Роджерс, Софии Кенин, Джессики Бузас Манейро и Дианы Шнайдер.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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adidas777
Американці цього року у себе вдома нестримні!  Не здивуюся, якщо виграють і чоловічий, і жіночий титули.
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