Первая ракетка мира вылетела из US Open 2024 на стадии 1/4 финала
Ига Свентек в двух сетах уступила Джессике Пегуле
Первая ракетка мира Ига Свентек (Польша) завершила выступления на Открытом чемпионате США 2024 по теннису.
В четвертьфинале полька уступила 6-й сеяной Джессике Пегуле (США) в двух сетах за 1 час и 30 минут.
US Open 2024. 1/4 финала
Ига Свентек (Польша) [1] – Джессика Пегула (США) [6] – 2:6, 4:6
Это была 10-я встреча соперниц. Пегула выиграла 4-й очный поединок.
В полуфинале Джессика встретится с Каролиной Муховой, которая ранее одолела Беатрис Хаддад Майю.
Пегула впервые в карьере вышла в полуфинал на уровне турниров Grand Slam. До этого Джессика 6 раз уступала в четвертьфиналах.
Днем ранее на кортах Нью-Йорка была определена полуфинальная пара в нижней части сетки женского одиночного разряда: Эмма Наварро – Арина Соболенко.
Пегула на пути в полуфинал, помимо Иги, также выиграла у Шелби Роджерс, Софии Кенин, Джессики Бузас Манейро и Дианы Шнайдер.
Believe it, Jessica! You're a Grand Slam semifinalist 😍 pic.twitter.com/n5UbED1I8N— US Open Tennis (@usopen) September 5, 2024
Jessica Pegula's moment!!! pic.twitter.com/KL92bgVuHJ— US Open Tennis (@usopen) September 5, 2024
And on the seventh try, she did it! pic.twitter.com/4Kci7ZPSid— US Open Tennis (@usopen) September 5, 2024
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