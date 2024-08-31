ОФИЦИАЛЬНО. Арсенал продал форварда. Известна сумма трансфера
Эдди Нкетиа перешел в Кристал Пэлас, а в аренду в Фулхэм канониры отдали Риса Нельсона
Лондонский Кристал Пэлас официально объявил о подписании 25-летнего английского форварда Эдди Нкетиа из Арсенала.
Контракт рассчитан на 5 лет. Сообщается, что сумма трансфера составила 25 миллионов фунтов стерлингов + еще 5 млн предусмотрены в качестве бонусов. В прошлом сезоне Нкетиа провел 27 игр в АПЛ и забил 5 голов.
Кроме того, канониры также отпустили в аренду еще одного своего игрока в последние часы летнего трансферного окна – Риса Нельсона. 24-летний английский вингер продолжит карьеру в Фулхэме. Соглашение рассчитано до конца кампании 2024/25.
В прошлом сезоне Нельсон провел 15 матчей в АПЛ и не сумел отличиться результативными действиями.
Ранее сообщалось, что Арсенал арендовал у Челси Рахима Стерлинга.
Good luck for the next chapter, Eddie 🫡— Arsenal (@Arsenal) August 30, 2024
Once a Gunner, always a Gunner ❤️
👀9️⃣#CPFC pic.twitter.com/gLaZRS3zqW— Crystal Palace F.C. (@CPFC) August 30, 2024
Wishing you all the best on loan, Reiss 👊— Arsenal (@Arsenal) August 31, 2024
The last piece. 🧩— Fulham Football Club (@FulhamFC) August 31, 2024
We have completed a deal to sign Reiss Nelson on loan from @Arsenal!
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