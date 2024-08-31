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Англия
31 августа 2024, 05:24 |
404
0

ОФИЦИАЛЬНО. Арсенал продал форварда. Известна сумма трансфера

Эдди Нкетиа перешел в Кристал Пэлас, а в аренду в Фулхэм канониры отдали Риса Нельсона

31 августа 2024, 05:24 |
404
0
ОФИЦИАЛЬНО. Арсенал продал форварда. Известна сумма трансфера
ФК Арсенал. Рис Нельсон и Эдди Нкетиа

Лондонский Кристал Пэлас официально объявил о подписании 25-летнего английского форварда Эдди Нкетиа из Арсенала.

Контракт рассчитан на 5 лет. Сообщается, что сумма трансфера составила 25 миллионов фунтов стерлингов + еще 5 млн предусмотрены в качестве бонусов. В прошлом сезоне Нкетиа провел 27 игр в АПЛ и забил 5 голов.

Кроме того, канониры также отпустили в аренду еще одного своего игрока в последние часы летнего трансферного окна – Риса Нельсона. 24-летний английский вингер продолжит карьеру в Фулхэме. Соглашение рассчитано до конца кампании 2024/25.

В прошлом сезоне Нельсон провел 15 матчей в АПЛ и не сумел отличиться результативными действиями.

Ранее сообщалось, что Арсенал арендовал у Челси Рахима Стерлинга.

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Эдди Нкетиа Рис Нельсон Кристал Пэлас Арсенал Лондон Фулхэм аренда игрока трансферы трансферы АПЛ
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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