ОФИЦИАЛЬНО. Арсенал продал форварда. Известна сумма трансфера

Лондонский Кристал Пэлас официально объявил о подписании 25-летнего английского форварда Эдди Нкетиа из Арсенала.

Контракт рассчитан на 5 лет. Сообщается, что сумма трансфера составила 25 миллионов фунтов стерлингов + еще 5 млн предусмотрены в качестве бонусов. В прошлом сезоне Нкетиа провел 27 игр в АПЛ и забил 5 голов.

Кроме того, канониры также отпустили в аренду еще одного своего игрока в последние часы летнего трансферного окна – Риса Нельсона. 24-летний английский вингер продолжит карьеру в Фулхэме. Соглашение рассчитано до конца кампании 2024/25.

В прошлом сезоне Нельсон провел 15 матчей в АПЛ и не сумел отличиться результативными действиями.

Ранее сообщалось, что Арсенал арендовал у Челси Рахима Стерлинга.

