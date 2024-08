ОФИЦИАЛЬНО. Арсенал арендовал опытного экс-голкипера Ювентуса и Барселоны

35-летний бразильский голкипер английского Борнмута Нето на правах аренды перешел в лондонский Арсенал.

Сообщается, что соглашение рассчитано на 1 сезон. Ранее состав канониров покинул Аарон Рэмсдейл, который ушел в Саутгемптон. Основным кипером команды Микеля Артеты является Давид Райя.

В сезоне АПЛ 2023/24 Нето провел 32 матча и пропустил 55 голов. А в текущей кампании успел трижды отыграть за Борнмут и трижды пропустить.

В свое время бразилец защищал ворота Ювентуса и Барселоны, а также Атлетико Паранаэнсе, Фиорентины и Валенсии.

💬 “I always dreamed to play here. I had the opportunity to train here a few times in the training ground and I always kept that feeling in my mind, and now I’m realising it!”



Love that, Neto ❤️ pic.twitter.com/g9ulstdTFC