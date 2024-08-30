ОФИЦИАЛЬНО. Арсенал продал голкипера сборной Англии в Саутгемптон
Аарон Рэмсдейл покинул лондонский клуб
«Саутгемптон» официально сообщил о подписании голкипера лондонского «Арсенала» и сборной Англии Аарона Рэмсдейла. Контракт с 26-летним вратарем рассчитан на четыре года с опцией продления еще на один год.
Сумма трансфера не называется, но, по информации СМИ, Рэмсдейл обошелся «Саутгемптону» в 18 миллионов фунтов плюс 7 миллионов возможных бонусов.
Рэмсдейл выступал за «Арсенал» с лета 2021 года. В прошлом сезоне проиграл конкуренцию за место в основе «Канониров» испанцу Давиду Райе, и провел лишь 11 матчей во всех турнирах.
Wizard in the window 🪄— Southampton FC (@SouthamptonFC) August 30, 2024
We are delighted to confirm the signing of @AaronRamsdale98 on a four-year contract from @Arsenal 🤩
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