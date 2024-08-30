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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Арсенал продал голкипера сборной Англии в Саутгемптон
Англия
30 августа 2024, 15:31 | Обновлено 30 августа 2024, 15:33
1160
0

ОФИЦИАЛЬНО. Арсенал продал голкипера сборной Англии в Саутгемптон

Аарон Рэмсдейл покинул лондонский клуб

30 августа 2024, 15:31 | Обновлено 30 августа 2024, 15:33
1160
0
ОФИЦИАЛЬНО. Арсенал продал голкипера сборной Англии в Саутгемптон
ФК Саутгемптон. Аарон Рэмсдейл

«Саутгемптон» официально сообщил о подписании голкипера лондонского «Арсенала» и сборной Англии Аарона Рэмсдейла. Контракт с 26-летним вратарем рассчитан на четыре года с опцией продления еще на один год.

Сумма трансфера не называется, но, по информации СМИ, Рэмсдейл обошелся «Саутгемптону» в 18 миллионов фунтов плюс 7 миллионов возможных бонусов.

Рэмсдейл выступал за «Арсенал» с лета 2021 года. В прошлом сезоне проиграл конкуренцию за место в основе «Канониров» испанцу Давиду Райе, и провел лишь 11 матчей во всех турнирах.

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Саутгемптон Арсенал Лондон Аарон Рэмсдейл трансферы трансферы АПЛ
Олег Дидух Источник: ФК Саутгемптон
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