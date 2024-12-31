Суркис соврал. Известны подробности о возможном трансфере Кривцова в Динамо

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис соврал, сказав о том, что слухи о трансфере Сергея Кривцова в киевский клуб это «полный бред», сообщает телеграм-канал «White Blue Team».

По информации источника, несмотря на слова Игоря Суркиса, трансфер защитника рассматривается. Первым за трансфер Сергея выступи скаут-селекционер клуба Евгений Хачериди.

Причиной, по которой Сергей Кривцов не возвращается в Украину, является нежелание его семьи переезжать из Майами в Киев.

Ранее сообщалось о том, что Суркис прокомментировал возможный трансфер Кривцова.