Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Суркис соврал. Известны подробности о возможном трансфере Кривцова в Динамо
Украина. Премьер лига
31 декабря 2024, 16:48 | Обновлено 31 декабря 2024, 16:51
206
0

Суркис соврал. Известны подробности о возможном трансфере Кривцова в Динамо

Сергей Кривцов находится в шорт-листе киевского клуба, но вернуть игрока в Украину буде сложно

31 декабря 2024, 16:48 | Обновлено 31 декабря 2024, 16:51
206
0
Суркис соврал. Известны подробности о возможном трансфере Кривцова в Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Кривцов

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис соврал, сказав о том, что слухи о трансфере Сергея Кривцова в киевский клуб это «полный бред», сообщает телеграм-канал «White Blue Team».

По информации источника, несмотря на слова Игоря Суркиса, трансфер защитника рассматривается. Первым за трансфер Сергея выступи скаут-селекционер клуба Евгений Хачериди.

Причиной, по которой Сергей Кривцов не возвращается в Украину, является нежелание его семьи переезжать из Майами в Киев.

Ранее сообщалось о том, что Суркис прокомментировал возможный трансфер Кривцова.

По теме:
Стала известна сумма, которую заплатило Полесье за трансфер Йосефи
Готовится первый трансфер. К Динамо присоединится перспективный защитник
Суркис прокомментировал возможный трансфер Кривцова
Сергей Кривцов Динамо Киев трансферы трансферы УПЛ Игорь Суркис Евгений Хачериди
Данііл Киріяка Источник: Telegram
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Первая громкая победа в сезоне. Калинина выбила 13-ю ракетку из Брисбена
Теннис | 31 декабря 2024, 12:34 18
Первая громкая победа в сезоне. Калинина выбила 13-ю ракетку из Брисбена
Первая громкая победа в сезоне. Калинина выбила 13-ю ракетку из Брисбена

Ангелина в трех сетах переиграла «нейтралку» Диану Шнайдер в 1/16 финала

Ринат АХМЕТОВ: «Есть повод для печали – место Шахтера в таблице УПЛ»
Футбол | 31 декабря 2024, 16:18 2
Ринат АХМЕТОВ: «Есть повод для печали – место Шахтера в таблице УПЛ»
Ринат АХМЕТОВ: «Есть повод для печали – место Шахтера в таблице УПЛ»

Президент клуба подвел итоги 2024 года

Милевский рассекретил, какую самую большую зарплату ему платило Динамо
Футбол | 30.12.2024, 18:42
Милевский рассекретил, какую самую большую зарплату ему платило Динамо
Милевский рассекретил, какую самую большую зарплату ему платило Динамо
Расс АНБЕР: «Я молюсь, чтобы Усик не сделал такую ошибку»
Бокс | 30.12.2024, 18:52
Расс АНБЕР: «Я молюсь, чтобы Усик не сделал такую ошибку»
Расс АНБЕР: «Я молюсь, чтобы Усик не сделал такую ошибку»
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Этот футболист станет будущим Реала»
Футбол | 31.12.2024, 07:49
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Этот футболист станет будущим Реала»
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Этот футболист станет будущим Реала»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Промоутер Джошуа назвал счет реванша Усика и Фьюри. Есть большая разница
Промоутер Джошуа назвал счет реванша Усика и Фьюри. Есть большая разница
31.12.2024, 06:50
Бокс
Роскошные скелеты. Что происходит с аренами в Катаре, где проходил ЧМ-2022
Роскошные скелеты. Что происходит с аренами в Катаре, где проходил ЧМ-2022
30.12.2024, 14:07 7
Футбол
Хижняк сделал окончательный выбор. Олимпиада-2028 или профи-бокс?
Хижняк сделал окончательный выбор. Олимпиада-2028 или профи-бокс?
30.12.2024, 22:25 12
Бокс
«А почему нет?». Легендарный форвард хочет возглавить Динамо
«А почему нет?». Легендарный форвард хочет возглавить Динамо
30.12.2024, 16:34 10
Футбол
Вернется в Украину? Суркис предложил контракт экс-игроку Шахтера
Вернется в Украину? Суркис предложил контракт экс-игроку Шахтера
31.12.2024, 10:56 16
Футбол
ФОТО. Голышом на сноуборде. Украинская спортсменка шокировала Буковель
ФОТО. Голышом на сноуборде. Украинская спортсменка шокировала Буковель
31.12.2024, 03:52 6
Другие виды
Реал нашел замену для Куртуа. Это один из лучших вратарей планеты
Реал нашел замену для Куртуа. Это один из лучших вратарей планеты
31.12.2024, 09:08 9
Футбол
Является ли Усик лучшим боксером всех времен? Ответ дал промоутер Джошуа
Является ли Усик лучшим боксером всех времен? Ответ дал промоутер Джошуа
30.12.2024, 02:46 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем