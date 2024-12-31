Источник: У Йовичевича были две возможности вернуться к работе в Украине

У хорватского специалиста Игоря Йовичевича в 2024 году было две возможности вернуться к работе в Украине.

Хорватский специалист не стал опровергать информацию о предложении «Металлиста 1925».

51-летний тренер отказал харьковскому клубу этой осенью, отдав предпочтение болгарскому «Лудогорцу».

Другим вариантом трудоустройства коуча было житомирское «Полесье», сообщает футбольный журналист Игорь Бурбас.

В Украине Игорь Йовичевич играл за львовские Карпаты в 2003 году, а затем возглавлял тренерский штаб Карпат (2014–2015), Днепра-1 (2020–2022) и Шахтер Донецк (2022–2023).