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Украина. Премьер лига
31 декабря 2024, 22:17 | Обновлено 31 декабря 2024, 22:23
563
0

Источник: У Йовичевича были две возможности вернуться к работе в Украине

Хорватский специалист мог возглавить «Металлист 1925» или Полесье»

31 декабря 2024, 22:17 | Обновлено 31 декабря 2024, 22:23
563
0
Источник: У Йовичевича были две возможности вернуться к работе в Украине
Getty Images/Global Images Ukraine. Игор Йовичевич

У хорватского специалиста Игоря Йовичевича в 2024 году было две возможности вернуться к работе в Украине.

Хорватский специалист не стал опровергать информацию о предложении «Металлиста 1925».

51-летний тренер отказал харьковскому клубу этой осенью, отдав предпочтение болгарскому «Лудогорцу».

Другим вариантом трудоустройства коуча было житомирское «Полесье», сообщает футбольный журналист Игорь Бурбас.

В Украине Игорь Йовичевич играл за львовские Карпаты в 2003 году, а затем возглавлял тренерский штаб Карпат (2014–2015), Днепра-1 (2020–2022) и Шахтер Донецк (2022–2023).

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Игор Йовичевич назначение тренера Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Лудогорец Металлист 1925 Полесье Житомир Игорь Бурбас
Николай Степанов Источник: Игорь Бурбас
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