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  4. «Именно это написал ему». Экс-тренер Шахтера отреагировал на допинг Мудрика
Англия
30 декабря 2024, 07:17 |
973
2

«Именно это написал ему». Экс-тренер Шахтера отреагировал на допинг Мудрика

Игорь Йовичевич поддержал украинского вингера

30 декабря 2024, 07:17 |
973
2
«Именно это написал ему». Экс-тренер Шахтера отреагировал на допинг Мудрика
Getty Images/Global Images Ukraine. Игорь Йовичевич

Бывший главный тренер донецкого «Шахтера» Игорь Йовичевич отреагировал на допинг-скандал украинского вингера Михаила Мудрика, с которым работал в составе «горняков».

«К моменту окончательного подтверждения все невиновны. Все имеют право на свою защиту. Мы должны поддерживать Михаила. Именно это я и написал ему в смс. И только суд будет доказывать, был ли он прав или нет», – сказал Йовичевич в эфире ютуб-канала BurBuzz.

В сезоне 2024/25 Михаил Мудрик провел 15 матчей на клубном уровне, отличившись 3 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что глава УАФ Андрей Шевченко открестился от Михаила Мудрика из-за допинг-скандала.

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Михаил Мудрик Игор Йовичевич допинг чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Челси Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Игорь Бурбас
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Lulinnha
Как говорила старая опытная путана тётя Сара: "Я всегда была девственница"
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+1
AndiM
Який бл суд?  Ну реально, геть нормальні люди побувавши в лугандонськвй системі рінаха гамналідавіча, перетворюються просто на щось схоже до овочей. Наче над ними там якісь експерименти роблять.
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+1
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