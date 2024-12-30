«Именно это написал ему». Экс-тренер Шахтера отреагировал на допинг Мудрика

Бывший главный тренер донецкого «Шахтера» Игорь Йовичевич отреагировал на допинг-скандал украинского вингера Михаила Мудрика, с которым работал в составе «горняков».

«К моменту окончательного подтверждения все невиновны. Все имеют право на свою защиту. Мы должны поддерживать Михаила. Именно это я и написал ему в смс. И только суд будет доказывать, был ли он прав или нет», – сказал Йовичевич в эфире ютуб-канала BurBuzz.

В сезоне 2024/25 Михаил Мудрик провел 15 матчей на клубном уровне, отличившись 3 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что глава УАФ Андрей Шевченко открестился от Михаила Мудрика из-за допинг-скандала.