Польша – Чехия. Свентек – Мухова, Хуркач – Махач. Смотреть онлайн. LIVE
Смотрите видеотрансляцию матчевого противостояния United Cup 1 января в 01:30 по Киеву
1 января продолжатся матчевые противостояния командного турнира United Cup 2025.
В поединке группы В Польша встретится с Чехией. Ориентировочное время начала первой игры – 01:30 по Киеву.
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Противостояние состоит из трех игр: мужской и женский одиночные матчи, а также смешанный парный поединок.
United Cup 2025. Группа B, Сидней. 1 января
01:30. Польша – Чехия
- Хуберт Хуркач – Томаш Махач
- Ига Свентек – Каролина Мухова
- Ига Свентек / Хуберт Хуркач – Каролина Мухова / Томаш Махач
В одной группе Польша и Чехия выступают вместе с Норвегией.
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