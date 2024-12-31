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  4. Польша – Чехия. Свентек – Мухова, Хуркач – Махач. Смотреть онлайн. LIVE
WTA
31 декабря 2024, 23:49 |
13
0

Польша – Чехия. Свентек – Мухова, Хуркач – Махач. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите видеотрансляцию матчевого противостояния United Cup 1 января в 01:30 по Киеву

31 декабря 2024, 23:49 |
13
0
Польша – Чехия. Свентек – Мухова, Хуркач – Махач. Смотреть онлайн. LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свентек

1 января продолжатся матчевые противостояния командного турнира United Cup 2025.

В поединке группы В Польша встретится с Чехией. Ориентировочное время начала первой игры – 01:30 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Противостояние состоит из трех игр: мужской и женский одиночные матчи, а также смешанный парный поединок.

United Cup 2025. Группа B, Сидней. 1 января

01:30. Польша – Чехия

  • Хуберт Хуркач – Томаш Махач
  • Ига Свентек – Каролина Мухова
  • Ига Свентек / Хуберт Хуркач – Каролина Мухова / Томаш Махач

В одной группе Польша и Чехия выступают вместе с Норвегией.

📺 Видеотрансляция

United Cup 2025. Расписание и результаты матчей

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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