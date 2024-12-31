Польша – Чехия. Свентек – Мухова, Хуркач – Махач. Смотреть онлайн. LIVE

1 января продолжатся матчевые противостояния командного турнира United Cup 2025.

В поединке группы В Польша встретится с Чехией. Ориентировочное время начала первой игры – 01:30 по Киеву.

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Противостояние состоит из трех игр: мужской и женский одиночные матчи, а также смешанный парный поединок.

United Cup 2025. Группа B, Сидней. 1 января

01:30. Польша – Чехия

Хуберт Хуркач – Томаш Махач

Хуберт Хуркач – Томаш Махач Ига Свентек – Каролина Мухова

Ига Свентек – Каролина Мухова Ига Свентек / Хуберт Хуркач – Каролина Мухова / Томаш Махач

В одной группе Польша и Чехия выступают вместе с Норвегией.

United Cup 2025. Расписание и результаты матчей