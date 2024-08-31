ОФИЦИАЛЬНО. Лондонская измена? Челси со скандалом кинул Стерлинга в аренду
Рахим на правах аренды проведет сезон 2024/25 в составе Арсенала
29-летний английский вингер Рахим Стерлинг официально покинул Челси и присоединился к Арсеналу на правах аренды.
Англичанин сменил один лондонский клуб на другой. Соглашение между сторонами рассчитана на 1 сезон, опция выкупа контракта не прописана.
Рахим провел полную предсезонную подготовку вместе с пенсионерами под руководством нового наставника Энцо Марески. Однако перед 1-м туром АПЛ Стерлинг неожиданно не попал в заявку на матч против Манчестер Сити. Ни Стерлинг, ни руководство синих об этом не знали. Такое решение принял лично Мареска и никого не уведомил. После этого у Рахима отобрали номер семь и отдали его новичку Педру Нету.
Представители Стерлинга ждали ответа от боссов Челси. В итоге стороны сошлись на том, что Рахиму нужно уйти из команды как минимум на один сезон.
Стерлинг находится в системе «Челси» с лета 2022 года, когда перешел из «Манчестер Сити» за более чем 55 миллионов евро. Действующее соглашение игрока с лондонским клубом истекает летом 2027 года.
В кампании 2023/24 Стерлинг забил 10 голов и отдал 8 ассистов в 43 матчах. Интересно, что для Рахима Арсенал – четвертый топ-клуб из Англии в его карьере. Ранее он также выступал за Ливерпуль и Манчестер Сити.
Raheem Sterling 🤝 The Arsenal— Arsenal (@Arsenal) August 31, 2024
It’s official ✍️ pic.twitter.com/7xEghq08zh— Arsenal (@Arsenal) August 31, 2024
Let’s get to work 💪 pic.twitter.com/jysRcjMK29— Arsenal (@Arsenal) August 31, 2024
The best is yet to come.— Arsenal (@Arsenal) August 31, 2024
Welcome to north London, Raheem Sterling ✨ pic.twitter.com/K2YhkSepAp
Raheem Sterling has completed a season-long loan move to Arsenal. pic.twitter.com/qFyqbfaUAU— Chelsea FC (@ChelseaFC) August 31, 2024
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