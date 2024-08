ОФИЦИАЛЬНО. Лондонская измена? Челси со скандалом кинул Стерлинга в аренду

29-летний английский вингер Рахим Стерлинг официально покинул Челси и присоединился к Арсеналу на правах аренды.

Англичанин сменил один лондонский клуб на другой. Соглашение между сторонами рассчитана на 1 сезон, опция выкупа контракта не прописана.

Рахим провел полную предсезонную подготовку вместе с пенсионерами под руководством нового наставника Энцо Марески. Однако перед 1-м туром АПЛ Стерлинг неожиданно не попал в заявку на матч против Манчестер Сити. Ни Стерлинг, ни руководство синих об этом не знали. Такое решение принял лично Мареска и никого не уведомил. После этого у Рахима отобрали номер семь и отдали его новичку Педру Нету.

Представители Стерлинга ждали ответа от боссов Челси. В итоге стороны сошлись на том, что Рахиму нужно уйти из команды как минимум на один сезон.

Стерлинг находится в системе «Челси» с лета 2022 года, когда перешел из «Манчестер Сити» за более чем 55 миллионов евро. Действующее соглашение игрока с лондонским клубом истекает летом 2027 года.

В кампании 2023/24 Стерлинг забил 10 голов и отдал 8 ассистов в 43 матчах. Интересно, что для Рахима Арсенал – четвертый топ-клуб из Англии в его карьере. Ранее он также выступал за Ливерпуль и Манчестер Сити.

The best is yet to come.



Welcome to north London, Raheem Sterling ✨ pic.twitter.com/K2YhkSepAp