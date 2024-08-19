Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Игрок Челси требует ответ. Вингера не включили в заявку на матч с Ман Сити
Англия
19 августа 2024, 18:49 |
716
1

Игрок Челси требует ответ. Вингера не включили в заявку на матч с Ман Сити

Стерлинг недоволен отношением тренера

19 августа 2024, 18:49 |
716
1
Игрок Челси требует ответ. Вингера не включили в заявку на матч с Ман Сити
Getty Images/Global Images Ukraine. Рахим Стерлинг

Полузащитник «Челси» Рахим Стерлинг не попал в заявку на матч 1-го тура чемпионата Англии против «Манчестер Сити», хотя проблем со здоровьем у него нет.

Сообщается, что это было решение тренера Энцо Марески, о котором в клубе не знали до старта матча.

Стерлинг остался недоволен таким отношением и потребовал ответ от руководства Синих. После предсезонной подготовки наставник называл Рахима «одним из самых важных игроков команды».

В прошлом сезоне при тренере Маурисио Почеттино 29-летний футболист провел 43 матча, забил 10 голов и сделал 8 результативных передач.

По теме:
Почти готово. Челси близок к возвращению звездного нападающего
Холанд отметился неприятным достижением в игре против Челси
Песня не помогла. Холанд высмеял одиозного защитника Челси
Рахим Стерлинг Челси чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: The Athletic
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Назван европейский гранд, который до конца лета попытается купить Цыганкова
Футбол | 19 августа 2024, 08:19 1
Назван европейский гранд, который до конца лета попытается купить Цыганкова
Назван европейский гранд, который до конца лета попытается купить Цыганкова

«Манчестер Юнайтед» хочет подписать украинского вингера

Трехкратная чемпионка турниров Grand Slam раскритиковала Игу Свёнтек
Теннис | 19 августа 2024, 14:55 8
Трехкратная чемпионка турниров Grand Slam раскритиковала Игу Свёнтек
Трехкратная чемпионка турниров Grand Slam раскритиковала Игу Свёнтек

Линдсей Дэвенпорт не нравится, что первая ракетка мира берет туалетные перерывы после проигрыша сета

Сикан принес извинения за празднование гола в ворота Левого берега
Футбол | 18.08.2024, 21:49
Сикан принес извинения за празднование гола в ворота Левого берега
Сикан принес извинения за празднование гола в ворота Левого берега
Турнирная таблица УПЛ. Уникальная плотность: 7 команд набрали по 6 очков
Футбол | 19.08.2024, 06:23
Турнирная таблица УПЛ. Уникальная плотность: 7 команд набрали по 6 очков
Турнирная таблица УПЛ. Уникальная плотность: 7 команд набрали по 6 очков
«Мне это важно». Тренер Зальцбурга о матчах с Динамо в ЛЧ
Футбол | 19.08.2024, 17:10
«Мне это важно». Тренер Зальцбурга о матчах с Динамо в ЛЧ
«Мне это важно». Тренер Зальцбурга о матчах с Динамо в ЛЧ
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Scan
Челси это хаос....Мудрику не повезло с командой..Нет подхода к развитию игроков...Есть бестолковое желание создать сильную команду, покупая всех подряд...Это вносит смуту внутри раздевалки... Мое мнение,что Мареска будет уволен до января..
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Шовковский оценил победу Динамо над Карпатами, ротацию и матч ЛЧ
Шовковский оценил победу Динамо над Карпатами, ротацию и матч ЛЧ
17.08.2024, 20:10 24
Футбол
Быстрый пропущенный не помешал. Динамо переиграло Карпаты во Львове
Быстрый пропущенный не помешал. Динамо переиграло Карпаты во Львове
17.08.2024, 19:56 172
Футбол
Ярмоленко повторил рекорд Шацких
Ярмоленко повторил рекорд Шацких
18.08.2024, 13:03
Футбол
Лунин отреагировал на пропущенный гол Куртуа в первом матче Реала в Ла Лиге
Лунин отреагировал на пропущенный гол Куртуа в первом матче Реала в Ла Лиге
19.08.2024, 07:35 3
Футбол
ФОТО. А не было ли офсайда? Обнародован четкий кадр перед голом Шахтера
ФОТО. А не было ли офсайда? Обнародован четкий кадр перед голом Шахтера
18.08.2024, 22:41 60
Футбол
Шовковский о победе над Карпатами, Себальосе, ЛЧ и переносе матчей
Шовковский о победе над Карпатами, Себальосе, ЛЧ и переносе матчей
17.08.2024, 21:23 7
Футбол
Не Свентек. Стала известна первая финалистка супертурнира в Цинциннати
Не Свентек. Стала известна первая финалистка супертурнира в Цинциннати
18.08.2024, 20:07 9
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем