Игрок Челси требует ответ. Вингера не включили в заявку на матч с Ман Сити
Стерлинг недоволен отношением тренера
Полузащитник «Челси» Рахим Стерлинг не попал в заявку на матч 1-го тура чемпионата Англии против «Манчестер Сити», хотя проблем со здоровьем у него нет.
Сообщается, что это было решение тренера Энцо Марески, о котором в клубе не знали до старта матча.
Стерлинг остался недоволен таким отношением и потребовал ответ от руководства Синих. После предсезонной подготовки наставник называл Рахима «одним из самых важных игроков команды».
В прошлом сезоне при тренере Маурисио Почеттино 29-летний футболист провел 43 матча, забил 10 голов и сделал 8 результативных передач.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Манчестер Юнайтед» хочет подписать украинского вингера
Линдсей Дэвенпорт не нравится, что первая ракетка мира берет туалетные перерывы после проигрыша сета