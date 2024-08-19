Игрок Челси требует ответ. Вингера не включили в заявку на матч с Ман Сити

Полузащитник «Челси» Рахим Стерлинг не попал в заявку на матч 1-го тура чемпионата Англии против «Манчестер Сити», хотя проблем со здоровьем у него нет.

Сообщается, что это было решение тренера Энцо Марески, о котором в клубе не знали до старта матча.

Стерлинг остался недоволен таким отношением и потребовал ответ от руководства Синих. После предсезонной подготовки наставник называл Рахима «одним из самых важных игроков команды».

В прошлом сезоне при тренере Маурисио Почеттино 29-летний футболист провел 43 матча, забил 10 голов и сделал 8 результативных передач.