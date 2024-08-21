Забрали номер и не дадут играть. Челси хочет продать вингера
Клуб готов отпустить Стерлинга
По информации Sky Sports, наставник Челси Энцо Мареска сообщил вингеру Рахиму Стерлингу, что не видит его в своих планах, поэтому игрок не будет тренироваться с первым составом и не сможет попасть в заявку на матчи.
Сообщается, что у Рахима забрали его 7-й номер, который получил новичок Педру Нету.
Клуб не будет мешать Стерлингу, если его агенты смогут до завершения трансферного окна найти желающих подписать игрока. Нет информации, сколько Челси хочет получить за 29-летнего футболиста.
Два года назад клуб приобрел Стерлинга у Манчестер Сити за 50 миллионов фунтов.
В прошлом сезоне при тренере Маурисио Почеттино игрок провел 43 матча, забил 10 голов и сделал 8 результативных передач.
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