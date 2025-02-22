Ямал хочет, чтобы Барселона подписала суперзвезду. Известна реакция клуба

Юный вингер каталонской «Барселоны» Ламин Ямал в недавнем интервью заявил, что хочет видеть в клубе полузащитника мюнхенской «Баварии» Джамала Мусиалу.

Однако, по информации испанского издания El Gol Digital, руководство «сине-гранатовых» пока не рассматривает вариант с подписанием 21-летнего футболиста и сосредоточится на других кандидатурах для усиления состава.

В сезоне 2024/25 Джамал Мусиала провел 32 матча на клубном уровне, отметившись 15 забитыми мячами и 8 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 140 миллионов евро.

Ранее Джамал Мусиала официально продлил контракт с «Баварией» до лета 2030 года.