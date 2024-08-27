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Испания
27 августа 2024, 21:17 | Обновлено 27 августа 2024, 21:18
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1

Винисиус рассказал о своих целях на следующий год

Звезда Реала хочет открыть свою школу

27 августа 2024, 21:17 | Обновлено 27 августа 2024, 21:18
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1
Винисиус рассказал о своих целях на следующий год
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор

Звездный бразильский вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор рассказал о своих планах на следующий год:

«Одна из моих самых больших целей на следующий год – открыть первую школу с моим именем. Я хочу открыть школу, потому что я всегда подражал своим кумиров - я всегда говорю о Неймаре, Криштиане Роналде, Леброне Джеймсе, Льюисе Хэмилтоне. Я внимательно слежу за Леброном Джеймсом, несколько лет назад он построил школу от своего имени, где помогает многим детям. В прошлом году он пригласил детей из моего института, и они сказали, что это прекрасное место, где не только учат футболу, баскетболу или спорту, а в первую очередь дают образование. Человек может провести там столько времени и приблизиться к чему-нибудь, что поможет ему в будущем. Я хочу помочь многим детям в будущем, чтобы Бразилия могла стать страной с лучшим образованием и лучшим качеством жизни».

В 2021 году бразильский вингер открыл в Рио-де-Жанейро институт, за счет своего благотворительного фонда.

В сезоне 2023/24 Винисиус провел за «Реал» в Ла Лиге 26 матчей, в которых забил 15 голов и отдал 5 голевых передач.

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Винисиус Жуниор Неймар Криштиану Роналду Леброн Джеймс Льюис Хэмилтон Реал Мадрид
Іван Распутін Источник: X (Twitter)
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Burevestnik
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