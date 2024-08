Винисиус рассказал о своих целях на следующий год

Звездный бразильский вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор рассказал о своих планах на следующий год:

«Одна из моих самых больших целей на следующий год – открыть первую школу с моим именем. Я хочу открыть школу, потому что я всегда подражал своим кумиров - я всегда говорю о Неймаре, Криштиане Роналде, Леброне Джеймсе, Льюисе Хэмилтоне. Я внимательно слежу за Леброном Джеймсом, несколько лет назад он построил школу от своего имени, где помогает многим детям. В прошлом году он пригласил детей из моего института, и они сказали, что это прекрасное место, где не только учат футболу, баскетболу или спорту, а в первую очередь дают образование. Человек может провести там столько времени и приблизиться к чему-нибудь, что поможет ему в будущем. Я хочу помочь многим детям в будущем, чтобы Бразилия могла стать страной с лучшим образованием и лучшим качеством жизни».

В 2021 году бразильский вингер открыл в Рио-де-Жанейро институт, за счет своего благотворительного фонда.

В сезоне 2023/24 Винисиус провел за «Реал» в Ла Лиге 26 матчей, в которых забил 15 голов и отдал 5 голевых передач.

