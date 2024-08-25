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Англия
25 августа 2024, 15:55 | Обновлено 25 августа 2024, 16:30
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Забарный выйдет в основе Борнмута на матч против Ньюкасла

25 августа в 16:00 пройдет матч 2-го тура Английской Премьер-лиги

25 августа 2024, 15:55 | Обновлено 25 августа 2024, 16:30
25
0
Забарный выйдет в основе Борнмута на матч против Ньюкасла
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный (справа)

25 августа на стадионе Дин Корт в Борнмуте пройдет матч 2-го тура Английской Премьер-лиги.

Борнмут встретится с Ньюкаслом. Поединок начнется в 16:00 по киевскому времени.

Украинский защитник Илья Забарный выйдет в основе Борнмута на матч против Ньюкасла.

Стартовые составы команд на матч Борнмут – Ньюкасл

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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