25 августа на стадионе Дин Корт в Борнмуте пройдет матч 2-го тура Английской Премьер-лиги.

Борнмут встретится с Ньюкаслом. Поединок начнется в 16:00 по киевскому времени.

Украинский защитник Илья Забарный выйдет в основе Борнмута на матч против Ньюкасла.

Стартовые составы команд на матч Борнмут – Ньюкасл

Our line-up for #BOUNEW. Let's go, Cherries 💪 pic.twitter.com/xl8ubSdOMp