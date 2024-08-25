Англия25 августа 2024, 15:55 | Обновлено 25 августа 2024, 16:30
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Забарный выйдет в основе Борнмута на матч против Ньюкасла
25 августа в 16:00 пройдет матч 2-го тура Английской Премьер-лиги
25 августа 2024, 15:55 | Обновлено 25 августа 2024, 16:30
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25 августа на стадионе Дин Корт в Борнмуте пройдет матч 2-го тура Английской Премьер-лиги.
Борнмут встретится с Ньюкаслом. Поединок начнется в 16:00 по киевскому времени.
Украинский защитник Илья Забарный выйдет в основе Борнмута на матч против Ньюкасла.
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Стартовые составы команд на матч Борнмут – Ньюкасл
Our line-up for #BOUNEW. Let's go, Cherries 💪 pic.twitter.com/xl8ubSdOMp— AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) August 25, 2024
Let's get to work! 👊 pic.twitter.com/QQafvUf9eP— Newcastle United FC (@NUFC) August 25, 2024
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