Ничья команды Реброва, фиаско сборной U19, старт теннисисток против Австрии
Главные новости за 16 ноября на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за субботу, 16 ноября.
1А. Солнце зашло в Батуми. Украина не смогла обыграть Грузию
Команда Реброва осталась со смешными шансами на выход в высший дивизион Лиги наций
1B. Ребров пояснил, почему сборная Украины упустила победу в матче с Грузией
Главный тренер сине-желтых провел пресс-конференцию после поединка 5-го тура ЛН (1:1)
1C. Грузия – Украина – 1:1. Герой Мамардашвили и неприятная ничья. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 5-го тура Лиги наций 2024/25
2A. Последний шанс для Украины. Албания и Чехия провели скучный матч в ЛН
Поединок завершился в сухую ничью – 0:0
2B. Германия уничтожила Боснию и Герцеговину в Лиге наций, отгрузив 7 мячей
Немцы переиграли соперников 7:0 в 5-м туре и досрочно выиграли группу
2C. Ассистент потерял сознание на матче. Нидерланды разгромили Венгрию
Матч закончился со счетом 4:0 в пользу нидерландцев
2D. Итоги 5-го тура Лиги наций. Турнирные таблицы: какие шансы сборной Украины?
Украинской команде в 6-м туре необходима только победа над Албанией
3A. Украина – Австрия – 1:0. Тяжелый сет. Цуренко не без проблем одолела Пашек
Леся в двух партиях справилась с Тамирой в первой игре матчевого противостояния КБДК
3B. Украина – Австрия – 1:1. Несправедливость тенниса. Завацкая проиграла Краус
Катарина драматично уступила Синье во 2-й игре матчевого противостояния КБДК
4A. Провал в квалификации на Евро-2025. Украина U-19 уступила еще и Словении
Команда Михайленко уже может оставить надежды на «элитный» раунд
4B. Сборная Украины WU-17 забила в ворота Мальты десять мячей
Украинская команда не заметила сопротивления в матче второго тура отбора к Евро-2025 WU-17
5. Пляжный футбол. Украинки заняла 3-е место на турнире в Саудовской Аравии
В матче за бронзу сборная Украины обыграла команду Англии со счетом 5:4
6A. Cенсация! Зверев и Фритц определили первого финалиста Итогового турнира АТР
Тейлор в статусе андердога переиграл Александра в трех сетах, вырвав победу на тай-брейке
6B. Синнер разгромил Рууда в полуфинале Итогового турнира, отдав всего 3 гейма
Янник легко справился с Каспером в двух сетах и вышел в финал ATP FInals 2024
6C. Будет ли реванш? Стала известна финальная пара на Итоговом турнире АТР 2024
Янник Синнер и Тейлор Фритц поборются за трофей ATP Finals в Турине
7. Оба Металлиста и без Миная. Известно, кто поборется за выход в УПЛ
Сформирована чемпионская группа Первой лиги
8. 10 миллионов платить не готовы. Трабзонспор будет торговаться по Шапаренко
Вероятность переезда Николая в Турцию не такая уж и высокая
9A. Сыграли три тайма. Карпаты проиграли команде Первой лиги
Буковина выиграла с минимальным счетом
9B. Сыграли 120 минут. Заря проиграла команде УПЛ
Колос забил один гол
9C. Матч с шестью голами. Черноморец провел игру с командой УПЛ
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