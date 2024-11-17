Ничья команды Реброва, фиаско сборной U19, старт теннисисток против Австрии

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за субботу, 16 ноября.

1А. Солнце зашло в Батуми. Украина не смогла обыграть Грузию

Команда Реброва осталась со смешными шансами на выход в высший дивизион Лиги наций

1B. Ребров пояснил, почему сборная Украины упустила победу в матче с Грузией

Главный тренер сине-желтых провел пресс-конференцию после поединка 5-го тура ЛН (1:1)

1C. Грузия – Украина – 1:1. Герой Мамардашвили и неприятная ничья. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 5-го тура Лиги наций 2024/25

2A. Последний шанс для Украины. Албания и Чехия провели скучный матч в ЛН

Поединок завершился в сухую ничью – 0:0

2B. Германия уничтожила Боснию и Герцеговину в Лиге наций, отгрузив 7 мячей

Немцы переиграли соперников 7:0 в 5-м туре и досрочно выиграли группу

2C. Ассистент потерял сознание на матче. Нидерланды разгромили Венгрию

Матч закончился со счетом 4:0 в пользу нидерландцев

2D. Итоги 5-го тура Лиги наций. Турнирные таблицы: какие шансы сборной Украины?

Украинской команде в 6-м туре необходима только победа над Албанией

3A. Украина – Австрия – 1:0. Тяжелый сет. Цуренко не без проблем одолела Пашек

Леся в двух партиях справилась с Тамирой в первой игре матчевого противостояния КБДК

3B. Украина – Австрия – 1:1. Несправедливость тенниса. Завацкая проиграла Краус

Катарина драматично уступила Синье во 2-й игре матчевого противостояния КБДК

4A. Провал в квалификации на Евро-2025. Украина U-19 уступила еще и Словении

Команда Михайленко уже может оставить надежды на «элитный» раунд

4B. Сборная Украины WU-17 забила в ворота Мальты десять мячей

Украинская команда не заметила сопротивления в матче второго тура отбора к Евро-2025 WU-17

5. Пляжный футбол. Украинки заняла 3-е место на турнире в Саудовской Аравии

В матче за бронзу сборная Украины обыграла команду Англии со счетом 5:4

6A. Cенсация! Зверев и Фритц определили первого финалиста Итогового турнира АТР

Тейлор в статусе андердога переиграл Александра в трех сетах, вырвав победу на тай-брейке

6B. Синнер разгромил Рууда в полуфинале Итогового турнира, отдав всего 3 гейма

Янник легко справился с Каспером в двух сетах и вышел в финал ATP FInals 2024

6C. Будет ли реванш? Стала известна финальная пара на Итоговом турнире АТР 2024

Янник Синнер и Тейлор Фритц поборются за трофей ATP Finals в Турине

7. Оба Металлиста и без Миная. Известно, кто поборется за выход в УПЛ

Сформирована чемпионская группа Первой лиги

8. 10 миллионов платить не готовы. Трабзонспор будет торговаться по Шапаренко

Вероятность переезда Николая в Турцию не такая уж и высокая

9A. Сыграли три тайма. Карпаты проиграли команде Первой лиги

Буковина выиграла с минимальным счетом

9B. Сыграли 120 минут. Заря проиграла команде УПЛ

Колос забил один гол

9C. Матч с шестью голами. Черноморец провел игру с командой УПЛ

Одесская команда одолела Оболонь

10A. Тайсон проиграл Полу. Легенде больше не стоит выходить в ринг

Деньги заработаны – и хорошо

10B. Рыжий ниндзя: 5 голов-шедевров Пола Скоулза

Блогер Sport.ua Алексей Рыжков – о сумасшедших голевых ударах легенды «Манчестер Юнайтед»