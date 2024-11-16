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  4. Синнер разгромил Рууда в полуфинале Итогового турнира, отдав всего 3 гейма
ATP
16 ноября 2024, 22:59 | Обновлено 16 ноября 2024, 23:09
441
1

Синнер разгромил Рууда в полуфинале Итогового турнира, отдав всего 3 гейма

Янник легко справился с Каспером в двух сетах и вышел в финал ATP FInals 2024

16 ноября 2024, 22:59 | Обновлено 16 ноября 2024, 23:09
441
1
Синнер разгромил Рууда в полуфинале Итогового турнира, отдав всего 3 гейма
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

Первая ракетка мира Янник Синнер (Италия) вышел в финал Итогового турнира АТР 2024, который проводится в Турине (Италия).

В 1/2 финала итальянец в двух сетах разгромил норвежца Каспера Рууда (АТР 7) за 1 час и 10 минут.

Итоговый турнир АТР 2024. 1/2 финала, 16 ноября

Янник Синнер (Италия) – Каспер Рууд (Норвегия) – 6:1, 6:2

Это была 3-я встреча соперников. Синнер выиграл все три очных поединка.

Янник в решающем поединке сыграет против американца Тейлора Фритца, который ранее выиграл у Александра Зверева.

Синнер во второй раз подряд пробился в финал ATP Finals. В прошлом году он не сумела завоевать трофей, уступив Новаку Джоковичу.

Янник проведет 23-й финал в карьере и 9-й в 2024 году. В Турине Синнер ни разу не проиграл, одержав 4 победы из 4.

Винтсрик Янника составляет 10 поединков (а если учитывать и выставочный турнир Six Kings Slam, то 13). В середине октября итальянец стал победителем Мастерса в Шанхае.

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Янник Синнер Каспер Рууд Итоговый турнир ATP
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Saar
Красава!  Бажаю виграти цей трофей!
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