Синнер разгромил Рууда в полуфинале Итогового турнира, отдав всего 3 гейма
Янник легко справился с Каспером в двух сетах и вышел в финал ATP FInals 2024
Первая ракетка мира Янник Синнер (Италия) вышел в финал Итогового турнира АТР 2024, который проводится в Турине (Италия).
В 1/2 финала итальянец в двух сетах разгромил норвежца Каспера Рууда (АТР 7) за 1 час и 10 минут.
Итоговый турнир АТР 2024. 1/2 финала, 16 ноября
Янник Синнер (Италия) – Каспер Рууд (Норвегия) – 6:1, 6:2
Это была 3-я встреча соперников. Синнер выиграл все три очных поединка.
Янник в решающем поединке сыграет против американца Тейлора Фритца, который ранее выиграл у Александра Зверева.
Синнер во второй раз подряд пробился в финал ATP Finals. В прошлом году он не сумела завоевать трофей, уступив Новаку Джоковичу.
Янник проведет 23-й финал в карьере и 9-й в 2024 году. В Турине Синнер ни разу не проиграл, одержав 4 победы из 4.
Винтсрик Янника составляет 10 поединков (а если учитывать и выставочный турнир Six Kings Slam, то 13). В середине октября итальянец стал победителем Мастерса в Шанхае.
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