Сенсация! Зверев и Фритц определили первого финалиста Итогового турнира АТР

Американский теннисист Тейлор Фритц (АТР 5) пробился в финал Итогового турнира АТР 2024, который проводится на закрытых хардовых кортах в Турине (Италия).

В 1/2 финала американец в статусе андердога вырвал победу у второй ракетки мира Александра Зверева (Германия) на тай-брейке третьей партии.

Итоговый турнир АТР 2024. 1/2 финала, 16 ноября

Александр Зверев (Германия) – Тейлор Фритц (США) – 3:6, 6:3, 6:7 (3:7)

В 11-м гейме третьей партии Фритц отыграл два скрытых матчбола.

Это была 12-я встреча соперников. Тейлор выиграл 7-й очный поединок.

Фритц впервые в карьере вышел в финал ATP Finals. Тейлор проведет 16-й финал на уровне Тура за карьеру.

В решающем поединке в Турине американец сыграет против победителя противостояния Янник Синнер – Каспер Рууд. Итальянец и норвежец выйдут на корт в 21:30 по Киеву.

Тейлор вышел в полуфинал Итогового с Ilie Nastase Group со 2-го места, а Александр выиграл квартет John Newcombe Group. На групповом этапе Фритц потерпел только одно поражение (от Синнера), а Зверев выиграл все 3 поединка.