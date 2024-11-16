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  4. Сенсация! Зверев и Фритц определили первого финалиста Итогового турнира АТР
ATP
16 ноября 2024, 18:07 | Обновлено 16 ноября 2024, 18:16
539
5

Сенсация! Зверев и Фритц определили первого финалиста Итогового турнира АТР

Тейлор в статусе андердога переиграл Александра в трех сетах, вырвав победу на тай-брейке

16 ноября 2024, 18:07 | Обновлено 16 ноября 2024, 18:16
539
5
Сенсация! Зверев и Фритц определили первого финалиста Итогового турнира АТР
Getty Images/Global Images Ukraine. Тейлор Фритц

Американский теннисист Тейлор Фритц (АТР 5) пробился в финал Итогового турнира АТР 2024, который проводится на закрытых хардовых кортах в Турине (Италия).

В 1/2 финала американец в статусе андердога вырвал победу у второй ракетки мира Александра Зверева (Германия) на тай-брейке третьей партии.

Итоговый турнир АТР 2024. 1/2 финала, 16 ноября

Александр Зверев (Германия) – Тейлор Фритц (США) – 3:6, 6:3, 6:7 (3:7)

В 11-м гейме третьей партии Фритц отыграл два скрытых матчбола.

Это была 12-я встреча соперников. Тейлор выиграл 7-й очный поединок.

Фритц впервые в карьере вышел в финал ATP Finals. Тейлор проведет 16-й финал на уровне Тура за карьеру.

В решающем поединке в Турине американец сыграет против победителя противостояния Янник Синнер – Каспер Рууд. Итальянец и норвежец выйдут на корт в 21:30 по Киеву.

Тейлор вышел в полуфинал Итогового с Ilie Nastase Group со 2-го места, а Александр выиграл квартет John Newcombe Group. На групповом этапе Фритц потерпел только одно поражение (от Синнера), а Зверев выиграл все 3 поединка.

По теме:
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Янник Синнер – Каспер Рууд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Тейлор Фритц Александр Зверев Итоговый турнир ATP
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 5
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Saar
Браво! Кацапа захуяри..ли
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+1
shakhtarforewer
Звєрушка хоч не розплакався?)
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0
T-800
нет Тима - появился другой Младенович, чпокающий Сашку баварского
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0
introvert
Хороший вийшов матч, бойовий. Теж вважав Звєрєва фаворитом, хоча й не настільки переконливим, як букмекери. Хоча те, що фінал Підсумкового за складом учасників майже напевно повторить фінал останнього мейджора року, десь навіть логічно.
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0
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